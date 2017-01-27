Нацбанк признал Фортуна-банк неплатежеспособным

Правление Национального банка Украины 26 января приняло решение об отнесении ПАО "Фортуна-банк" к категории неплатежеспособных.

"Осуществленные руководством Фортуна-банка и владельцем существенного участия этого банка меры по его докапитализации были недостаточными для обеспечения положительного значения регулятивного капитала по состоянию на 1 января 2017 года", – говорится в сообщении регулятора в пятницу.

Нацбанк уточняет, что 91% (2167 человека) всех вкладчиков банка получат свои вклады в полном объеме, поскольку их размер не превышает гарантированную Фондом гарантирования вкладов физических лиц сумму в 200 тыс. грн. В целом НБУ оценивает выплаты ФГВФЛ в 96 млн грн.

Фортуна-банк, согласно данным Нацбанка, на 1 октября 2016 года занимал 38 место по размеру активов среди 100 действовавших на тот момент украинских банков (2,507 млрд грн).

Его основным владельцем с пакетом 99,637%, по данным на сайте НБУ, является Мотрона Тищенко.

Регулятор указывает, что по результатам диагностического обследования Фортуна-банк, проведенного в первой половине 2016 года, в июле был утвержден необходимый объем его докапитализации, так как все банки второй двадцатки по размеру активов должны были обеспечить положительное значение регулятивного капитала по состоянию на 1 января 2017 года.

Согласно сообщению, финучреждение подало в Нацбанк план реструктуризации, предусматривавший выполнение ряда мероприятий с целью докапитализации банка, и в течение 2016 года руководство и владелец принимали меры для выполнения требований по докапитализации, в частности путем погашения кредитов заемщиков - связанных лиц, направления средств субординированного долга в основной капитал банка, однако их оказалось недостаточно.

Платинум Банк на 1 октября 2016 года имел обязательства перед другими банками 466,8 млн грн, перед клиентами – 1,428 млрд грн. В том числе юрлицам он был должен 744,4 млн грн. из них 191,3 млн грн – в валюте, а физлицам – 683,7 млн грн, из них 613 млн грн – в валюте. Задолженность банка по ценным бумагам составляла 161,9 млн грн.

В кредитном портфеле на эту дату на долги юрлиц приходилось 2,283 млрд грн, в том числе в валюте – 1,05 млрд грн. Объем кредитов физлицам составлял всего 1,5 млн грн, а основные средства и нематериальные активы оценивались в 211,1 млн грн.