ОГХК оценивает задержание топ-менеджмента как силовой сценарий уничтожения компании и просит помощи у президента

Трудовой коллектив ПАО "Объединенная горно-химическая компания" (ОГХК), в управление которого переданы Вольногорский горно-металлургический комбинат (ВГМК, Днепропетровская обл.) и Иршанский горно-обогатительный комбинат (ИГОК, Житомирская обл.), рассматривает действия Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) по задержанию топ-менеджмента компании как повторение силового сценария против успешных государственных предприятий, которые являются монополистами по производству титанового сырья.

Как сообщается в информации компании, ОГХК обратилось к президенту Украины, премьер-министру, Кабинету министров, Фонду государственного имущества и Генеральной прокуратуре с призывом не допустить уничтожения предприятий "ОГХК".

"В этом году Кабмином запланировано привлечение известных международных инвесторов на главные титановые активы Украины. Президент согласовал список предприятий на приватизацию, в который вошло и ПАО "ОГХК". Крупнейшие мировые компании в титановом секторе внимательно следят за ситуацией вокруг "ОГХК" и ранее проявляли свой интерес в инвестировании в Украину. Тем не менее, уже нашлись игроки, которые пытаются обвалить стоимость компании, сорвать приватизацию "ОГХК" и не допустить прихода международных инвесторов. Очевидно – в интересах определенных олигархических кругов. Кроме того, в контроле над украинским титановым сырьем через посредников очень заинтересована Россия", - поясняется в сообщении ОГХК, которім располагает агентство "Интерфакс-Украина".

В документе отмечается, что компания предупреждала о возможности силового сценария и борьбе вокруг титановых активов страны с использованием правоохранительных структур.

По мнению авторов письма, все обвинения НАБУ в адрес менеджеров компании безосновательны и ничем не подтверждены.

"ПАО "ОГХК" демонстрирует успешную работу в интересах государства. За последние два года наша компания показывает уверенный рост. После того, как государство вернуло себе контроль над комбинатами, чистый доход "ОГХК" увеличился на 65% и достиг почти 2 млрд грн. Поступления налогов в местные и государственный бюджеты в 2016 году по сравнению с 2015-м выросли вдвое", - отмечается в обращении.

При этом подчеркивается, что "вся деятельность "ОГХК", в том числе внешнеэкономическая, выгодна государству и проводится исключительно в его интересах - она прозрачна и постоянно контролируется компетентными государственными органами". Более того, в 2016 году "ОГХК" успешно прошла аудит одной из международных аудиторских фирм, которая входит в мировую "первую четверку".

"Государство планировало привлечь в Украину западные инвестиции для развития титановых активов. Мы надеемся, что руководство Украины упредит разрушение имиджа страны, не допустит остановки самых крупных титановых предприятий государства и потери наших рабочих мест. Скандал вокруг "ОГХК" приведет также к срыву производства и реализации продукции. Поскольку филиалы "ОГХК" являются градообразующими, на них трудоустроено около 5000 человек, от действий НАБУ и САП пострадают местные бюджеты, упадут отчисления в государственный бюджет Украины. Под угрозу поставлено будущее самых крупных титановых предприятий Украины и тысяч наших семей", - резюмируется в заявлении коллектива "ОГХК".

Как сообщалось, НАБУ разоблачило коррупционную схему в ПАО "Объединенная горно-химическая компания", нанесшую ущерб на сумму свыше 300 млн грн, задержало и.о. главы правления компании и ряд менеджеров.

Фактическую деятельность ГП "Объединенная горно-химическая компания" начало с августа 2014 года, когда правительство Украины решило передать ему в управление имущественные комплексы Вольногорского горно-металлургического (ВГМК) и Иршанского горно-обогатительного комбинатов (ИГОК).

ГП "ОГХК" 8 декабря 2016 года было преобразовано в ПАО "ОГХК". Как сообщалось, правительство в августе 2016 года отнесло ОГХК к списку компаний, подлежащих приватизации в 2017 году. Согласно данным в госрестре, и.о. руководителя ПАО является Руслан Журило.

Компания по итогам 2015 года получила чистый доход 1,9 млрд грн, доналоговую прибыль - 773 млн грн. Было продано 163 тыс. тонн ильменита, 49 тыс. тонн рутила и 25 тыс. тонн циркона.

По итогам января-сентября 2016 года чистая прибыль ОГХК возросла в 2,8 раза по сравнению с аналогичным периодом 2015 года - до 665,9 млн грн.

Компания реализует продукцию более чем в 30 стран мира. Основные рыки сбыта – ЕС, Китай, Турция, а также США и страны Африки.