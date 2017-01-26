Кабмин внес на рассмотрение Рады законопроект о лицензировании хоздеятельности по разработке, производству и продаже ВВТ

Разработанный Министерством экономического развития и торговли (МЭРТ) проект закона Украины, предусматривающий лицензирование хозяйственной деятельности в сфере разработки, производства, продажи, ремонта, модернизации и утилизации вооружений и военной техники (ВВТ) и боеприпасов внесен в Верховную Раду на рассмотрение и утверждение.

Тест законопроекта №5698 "О внесении изменений в закон Украины "О лицензировании видов хозяйственной деятельности" относительно осуществления хозяйственной деятельности в сфере разработки, изготовления, реализации, ремонта, модернизации и утилизации вооружения, военной техники, военного оружия и боеприпасов к нему " размещен на парламентском сайте.

Как отмечается в пояснительной записке к законопроекту, восстановление лицензирования хоздеятельности в данной сфере направлено на исключение неконтролируемого распространения образцов ВВТ, а также обеспечение осуществления эффективного госнадзора (контроля) над соблюдением субъектами хозяйствования требований лицензионных условий и прозрачного доступа на рынок вооружений субъектов хозяйствования, способных обеспечить качественную разработку, изготовление, ремонт и модернизацию ВВТ, военного оружия и боеприпасов к нему для нужд ВСУ, разведывательных и правоохранительных органов, других военных формирований.

Согласно законопроекту, Кабинет министров в трехмесячный срок со дня вступления закона в силу, обязан привести в соответствие с нормами этого закона собственные нормативно-правовые акты, а также обеспечить пересмотр и приведение в соответствие с его нормами нормативно-правовых актов органов центральной власти. В данной сфере действуют: Хозяйственный кодекс, законы Украины "О лицензировании хозяйственной деятельности" и "О государственном оборонном заказе". Закон вступает в силу на следующий день после его опубликования.

Проект закона прошел согласование в Министерстве обороны, Министерстве финансов, Антимонопольном комитете Украины, Государственной регуляторной службе, Министерстве юстиции и Службе безопасности Украины.

Законопроект разработан во исполнение решения Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) от 20 мая 2016 года "О мерах по развитию ОПК Украины", введенного в действие указом президента от 2 августа 2016 года.

Согласно некоторым экспертным оценкам, в настоящее время в частном секторе ОПК Украины работают порядка 100 частных предприятий и компаний, которые производят более 2/3 оборонной продукции в интересах сектора безопасности и обороны.