Курс гривни на межбанке в четверг укрепился до 27,185 грн/$1

Курс гривни на межбанковском валютном рынке в четверг укрепился до 27,185 грн/$1 с 27,225 грн/$1 по завершению торгов в предыдущий рабочий день, сообщили агентству "Интерфакс-Украина" дилеры коммерческих банков.

По их словам, котировки гривни к окончанию торгов составили – 27,17-27,20 грн/$1.

НБУ в это день аукцион не проводил.

Согласно данным НБУ, средневзвешенный курс гривни на межбанковском валютном рынке в этот день снизился до 27,2131 грн/$1 с 27,2081 грн/$1 в предыдущий рабочий день.

Торговый оборот составил $235,40 млн, тогда как в предыдущий рабочий день - $261,3 млн.