Розенко поручил Мининфраструктуры и местным властям жестко реагировать на необоснованное повышение цен на проезд

Вице-премьер-министр Украины Павел Розенко поручил Министерству инфрастуктуры и местным органам власти предпринимать жесткие меры, вплоть до лишения лицензии, в ответ на необоснованное повышение тарифов на пассажирские перевозки.

"Вице-премьер-министр Украины Павел Розенко по результатам заседания межведомственной рабочей группы по обеспечению повышения минимальной зарплаты поручил Мининфраструктуры и местным органам власти принимать жесткие меры реагирования на необоснованное повышение тарифов на пассажирские перевозки", - сказано в сообщении пресс-службы вице-премьера.

Речь, в частности, идет о повышении цен на проезд в городском и междугородним общественном транспорте.

"Я хочу подчеркнуть, что повышение минимальной заработной платы никоим образом не является основанием для повышения цен. Поэтому в данном случае Мининфраструктуры, совместно с главами облгосадминистраций и организациями профсоюзов и работодателей должны осуществлять мониторинг ситуации с повышением тарифов и предпринимать жесткие меры реагирования на такие факты - вплоть до лишения лицензий", - сказал П.Розенко на заседании межведомственной рабочей группы по обеспечению повышения минимальной зарплаты.

Он назвал необоснованное повышение цен на проезд "мошенничеством".