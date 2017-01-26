Розенко поручил Минфину до 30 января решить проблемы с финансированием НАНУ и Академии медицинских наук

Вице-премьер-министр Украины Павел Розенко поручил Министерству финансов Украины решить проблемы с финансированием Национальной академии науки Украины (НАНУ) и Национальной академии медицинских наук (НАМНУ) до 30 января.

"Вице-премьер-министр Украины Павел Розенко поручил Министерству финансов Украины провести встречи с руководством Национальной академии наук и Национальной академии медицинских наук Украины и до конца текущей недели выявить и решить все проблемные вопросы, связанные с финансированием соответствующих учреждений", - говорится в сообщении пресс-службы вице-премьера.

Согласно ему, речь идет о проблемах, связанных с необходимостью выполнения решения о повышении минимальной заработной платы с 1 января.

"У нас возникла системная проблема по финансированию учреждений Национальной академии медицинских наук Украины, есть вопросы по Национальной академии наук по обеспечению исполнения решения о повышении минимальной зарплаты до 3,2 тыс. грн", - сказано в сообщении со ссылкой на слова П.Розенко на заседании межведомственной рабочей группы по обеспечению повышения минимальной зарплаты.

Он отметил, что в государственном бюджете Украины есть все необходимые средства, чтобы обеспечить финансирование всех учреждений НАНУ и НАМНУ с учетом повышения минимальной заработной платы.

"Ко мне с письмом обратился президент НАМНУ, есть публичные заявления руководителей учреждений, входящих в структуру НАМНУ о том, что людей увольняют, переводят на неполные ставки, некоторые даже объявляют о том, что уже не принимают больных на лечение. Вчера на заседании правительства я довел эту информацию к сведению членов Кабинета министров, и премьер-министр дал поручение Министерству финансов в кратчайшие сроки решить эту проблему", - отметил П.Розенко.