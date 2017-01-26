Премьер рассчитывает на снижение цены электроэнергии для промышленности на 5-15% с января по май

Премьер министр Украины Владимир Гройсман рассчитывает, что цена электроэнергии для промышленности снизится на 5-15% в рамках двухэтапной корректировки - с начала января и начала апреля.

"Шаги, сделанные НКРЭКУ по снижению цены на электроэнергию для производств по разным территориям, где-то может быть 3%, а где-то – 15%, зависимо от области, являются абсолютно правильными. Это позволяет сделать более конкурентной украинскую продукцию", - цитирует его пресс-служба.

Как сообщалось, НКРЭКУ с января снизила оптово-рыночную цену электроэнергии (ОРЦ) на 10%, с 1 апреля ОРЦ будет снижена еще на 5,8%.

С января были введены дифференцированные розничные тарифы на электроэнергию для промышленных потребителей, с февраля НКРЭКУ их скорректировала (большинство – в сторону увеличения) в пределах 3%.