Ford получил убыток в IV кв. впервые с 2009 года

Американский автопроизводитель Ford Motor Co. зафиксировал чистый убыток в размере $783 млн, или 20 центов на акцию, в четвертом квартале 2016 года из-за объявленных на прошлой неделе пересчетов в размере $3 млрд, говорится в пресс-релизе.

Убыток стал для концерна первым с 2009 года, основной причиной были изменения пенсионных программ.

Скорректированная прибыль в октябре-декабре равнялась 30 центов на акцию, совпав с консенсус-прогнозом аналитиков, опрошенных Thomson Reuters.

По итогам 2016 года Ford получил вторую по величине доналоговую прибыль в своей истории - $10,4 млрд, тогда как чистая прибыль упала на 60% - до $4,6 млрд.

Выручка Ford за квартал уменьшилась на 4% - до $38,7 млрд, а за 2016 год в целом повысилась на 1,5%, до $151,8 млрд.

Доля Ford на мировом авторынке в 2016 году составила 7,1%, на 0,1 процентного пункта меньше, чем годом ранее.

Ford объявил о выплате премий 56 тыс. работникам с почасовой оплатой труда, входящим в профсоюз UAW, в среднем в размере $9 тыс. по итогам 2016 года. По итогам предыдущего года 52,9 тыс. таких сотрудников Ford получили рекордную премию в размере $9,3 тыс.

В 2017 году компания ожидает снижения прибыли. Уолл-стрит прогнозирует прибыль в размере $1,63 на акцию при выручке $142,16 млрд.

Акции Ford на предварительных торгах в четверг подешевели на 0,3%. Капитализация Ford составляет около $50 млрд.

Ford Motor Company создана в 1903 году, вышла на открытый рынок в 1956 году. Ее штаб-квартира находится в Дирборне, штат Мичиган. У компании 62 завода по всему миру, на которых работают около 203 тыс. человек. Помимо легковых и грузовых автомобилей и автобусов под маркой Ford, которые продаются по всему миру, в портфель концерна входят бренды Lincoln (преимущественно Северная Америка и Ближний Восток) и Troller (Бразилия).

Семья Форд владеет 1% акций компании, но при этом ее члены контролируют 40% прав голоса через специальные акции категории В.