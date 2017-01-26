Предпринимателям, потерявшим бизнес на оккупированных территориях Донбасса, следует обращаться в ЕСПЧ

Для защиты своих прав на оккупированных территориях на востоке Украины бизнесу следует обращаться в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), считает партнер и руководитель судебной практики юридической фирмы ILF (Харьков) Алексей Харитонов.

"Речь идет о нарушении статьи 1 Протокола № 1 (защита собственности- ИФ), когда предприятие фактически отобрали на неконтролируемой территории – это нарушение права собственности, а также о нарушении ст. 13 Конвенции (право на эффективное средство правовой защиты – ИФ), т.е. об отсутствии эффективной защиты прав предпринимателей", - сказал А.Харитонов корреспонденту агентства "Интерфакс-Украин" в четверг.

Он отметил, что для подачи такого иска предпринимателю необходимо сначала исчерпать средства правовой защиты в Украине, т.е. обратиться в правоохранительные органы, которые зарегистрируют заявление, однако фактически дело расследоваться не будет, поскольку территории оккупированы. После получения соответствующего уведомления от правоохранителей можно обращаться в ЕСПЧ.

"Жалобы, которыми мы занимаемся (а их 38) в основном приняты и по некоторым делам переданы на коммуникацию правительствам Украины и России",- сказал А.Харитонов.

Он объяснил, что жалобу в ЕСПЧ следует подавать против двух государств: Украины, поскольку она несет ответственность за то, что происходит на ее территории, в т.ч. и оккупированной, и России, поскольку она осуществляет фактический контроль над оккупированной территорией и находящимися там вооружёнными группировками, а также оказывает им финансовую, техническую и прочую помощь.

А.Харитонов подчеркнул также, что решения ЕСПЧ обязательны для исполнения, а деньги на исполнение этих решений защищены специальной строкой государственного бюджета.