Украинские органические производители в 2016г увеличили экспорт продукции в 2,5 раза

Экспорт органической продукции из Украины в 2016 году вырос в 2,5 раза, до 165 тыс. тонн по сравнению с 2015 годом, сообщил директор сертификационного органа "Органик Стандарт" Сергей Галашевский в ходе Первого международного конгресса "Органическая Украина 2017".

"Органические производители в прошлом году экспортировали более 165 тыс. тонн продукции за границу. Это более EUR40 млн", - отметил он.

По словам C.Галашевского, в 2015 году было экспортировано 67 тыс. тонн на сумму EUR21 млн.

В настоящее время Украина сертифицировала согласно органическим стандартам производство кабачков, лука, ревеня, перца, лаванды, шалфея, розы, розмарина, кориандра, сливок, масла, мяса, яиц, грибов, орехов, зерновых и др.

В Украину импортируются органические продукты преимущественно со стран ЕС.

Как сообщалось, Союз производителей органических сертифицированных продуктов "Органическая Украина" прогнозирует, что количество сертифицированных земель под органическое производство в Украине в 2017 году может увеличиться на 10% - до 450 тыс. га.