Цены на нефть слабо растут в четверг, Brent подорожала до $55,4 за баррель

Нефтяной рынок умеренно поднимается в четверг на оптимизме по поводу сокращения добычи странами ОПЕК.

Стоимость мартовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 13:44 кв поднялась на $0,31 (0,56%) - до $55,39 за баррель.

Цена фьючерса на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) увеличилась к этому времени на $0,18 (0,34%) - до $52,93 за баррель.

Накануне министр нефти Кувейта Эссам аль Марзук заявил о полной приверженности государств ОПЕК соглашению о сокращении добычи. По его мнению, усилия стран приведут к установлению баланса спроса и предложения на рынке уже в начале 2017 года.

С другой стороны, министерство энергетики США накануне отчиталось о повышении запасов нефти в стране на 2,84 млн баррелей за прошлую неделю и о росте добычи на 17 тыс. баррелей в сутки (б/с) - до 8,96 млн б/с.

Ранее Baker Hughes сообщила о росте числа буровых установок в США на прошлой неделе на 29, рекордными темпами за 4 года.

"В краткосрочной перспективе сокращение добычи ОПЕК для рынка важнее, чем восстановление числа буровых в США, поскольку эффект от последнего фактора проявится позднее, - говорит аналитик Danske Bank Йенс Педерсен. - И все же инвесторы приходят к мнению, что предложение на рынке не сокращается, несмотря на меры ОПЕК".