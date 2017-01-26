Авиарынок критикует предложенный Госавиаслужбой проект регулирования рынка хендлинга и предлагает альтернативу

Участники авиационного рынка раскритиковали подготовленный Государственной авиационной службой Украины проект документа по регулированию условий доступа на рынок наземного обслуживания в аэропортах и предлагают разработанные ими альтернативные нормы.

Об этом представители рынка – члены Авиационного комитета Украины, созданного на базе Торгово-промышленной палаты Украины, заявили в ходе пресс-конференции в агентстве "Интерфакс-Украина" в четверг.

Как сообщил юрист юридического бюро "ECOVIS Бондарь и Бондарь" Олег Бондарь, недавно закончился срок для подачи замечаний к проекту документа Госавиасужбы и сейчас она должна направить его в Министерство юстиции. Кроме того, Авиакомитет направил в Минюст и свой альтернативный документ.

"Он с ним работает. Как он на него отреагирует, мы не знаем", - сказал он.

Именно поэтому, как отметил О.Бондарь, члены комитета заявляют, что документ Госавиаслужбы требует существенной доработки и не может быть принят в действующей редакции. "Проект, который разработал Авиакомитета при ТПП, может стать основой для консолидированной позиции отрасли, и мы будем рады участию всех игроков отрасли в разработке единого документа, который бы учел все интересы игроков и базировался бы на европейском законодательстве", - констатировал О.Бондарь.

На вопрос агентства "Интерфакс-Украина", какая по счету версия документа Госавиаслужбы планируется к регистрации в Минюсте, он подчеркнул, что изначально, первый проект подвергся жесткой критике, Госавиаслужба ее услышала, единожды внесла изменения и с тех пор ничего не менялось.

"Мы говорим, встречаемся, оживленно дискутируем, но все наши дискуссии остаются между нами. Госавиаслужба нас не слышит, в документ правок не вносит", - сказал юрист.

Он добавил, что правила, регулирующие работу на рынке хендлинга должны отражать несколько ключевых моментов, в частности, открытие рынка наземного обслуживания и его либерализация должны быть постепенными; в аэропортах должен работать принцип разделения деятельности, поскольку он не должен заниматься всем; основные правила должны приниматься после консультациями со всеми участниками рынка, аэропортами, перевозчиками и пр.

Как сообщалось, участники "круглого стола" посвященного обсуждению указанного документа в Антимонопольном комитете Украины (АМКУ) еще 3 марта 2016 года пришли к решению, что Госавиаслужба доработает указанный проект правил с учетом требований рынка и максимального приближения к директивам ЕС.

Положения первоначального документа вызвали бурную дискуссию участников "круглого стола". В частности, они пришли к единому мнению относительно необходимости разделения вопросов сертификации и доступа на рынок. Участники "круглого стола" также считали необходимым определить количественные показатели пассажиропотока аэропортов, при котором необходимо проводить конкурс по отбору оператора хендлинга.

Помимо того, стороны высказались за максимальное приближение документа к регулирующей этот вопрос директиве ЕС.

Позже, в мае 2016 года она его обнародовала, указав, что регулирующий вопрос сертификации поставщиков услуг по наземному обслуживанию будет обнародован несколько позже.

Так, документ предусматривает свободный доступ на рынок наземного обслуживания в аэропортах, тогда как предыдущий документ предполагал проведение конкурса при ряде условий.

Оператор аэродрома должен разрабатывать единую форму генерального соглашения для всех поставщиков услуг наземного обслуживания, которые осуществляют свою деятельность в данном аэропорту, и согласовывает ее с Госавиаслужбой.

Генеральное соглашение должно содержать все требования оператора аэродрома по обеспечению безопасности полетов и авиационной безопасности на территории аэродрома, описывать финансовую составляющую взаимоотношений с поставщиком услуг по наземному обслуживанию, организационные требования и порядок получения личных пропусков для персонала и спецтехники.

Конкурс же предполагается проводить только в случае введения ограничений на направление наземного обслуживания в аэропорту, которые инициирует сам аэропорт. В этом случае, комиссия Госавиаслужбы после проведения проверки вводит или отменяет такое ограничение.

Предлагается, что такой конкурс будет проводить комитет авиационных перевозчиков аэропорта, в состав которого входят все авиакомпании, которые осуществляют регулярные рейсы в аэропорт и один представитель Госавиаслужбы, а также иностранные компании, выполняющие регулярные рейсы в аэропорт.

Конкурс, при необходимости его проведения ввиду ограничений, предлагается проводить по следующим направлениям наземного обслуживания: обслуживание багажа; обслуживания на перроне и местах стоянки; обеспечение горюче – смазочными материалами; обслуживание груза и почты.