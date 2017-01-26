"Газпром" вновь не обеспечивает контрактное давление на входе в ГТС Украины

Российский "Газпром" вновь не обеспечивает контрактное давление газа на входе в газотранспортную систему (ГТС) Украины, сообщила пресс-служба ПАО "Укртрансгаз".

"Газпром" не придерживается контрактного давления на российской приграничной газоизмерительной станции (ГИС) "Суджа", где, по состоянию на 6:00 утра по киевскому времени, давление в сторону Украины составляло лишь 58,8 атмосфер, что на 2% ниже контрактных условий", - говорится в сообщении "Укртрансгаза".

При этом в компании подчеркивают, что Украина выполняет все заявки на транзит газа в полном объеме и вовремя.

По последним данным "Укртрансгаза", суточный объем транзита газа в Европу превышает 300 млн куб.м. и является рекордным за последние несколько лет.

За период с 1 по 24 января через украинскую ГТС для европейских потребителей протранспортировано 6,525 млрд куб. м газа, в т.ч. с территории РФ поступило 6,522 млрд куб. м транзитного газа.