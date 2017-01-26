Экономика

12:57 26.01.2017

ПриватБанк в полном объеме восстановил счета американской корпорации Cargill

ПриватБанк (Днепр) в полном объеме восстановил работу счетов американской корпорации Cargill, которые обслуживаются банком, сообщается в пресс-релизе финучреждения.

"После проведения инициированных банком технологических операций и получения разъяснений от ФГВФЛ и НБУ работа счетов компании восстановлена в полном объеме", говорится в сообщении.

Как сообщил первый заместитель председателя правления ПриватБанка Александр Дубровин, на слова которого ссылается пресс-служба, технологические процедуры, связанные с работой счетов компании, были проведены банком в рамках законодательства в минимальные сроки.

"С момента возникновения ситуации со счетами Cargill, не зависящей от банка и связанной с процедурой передачи банка в госсобственность, ПриватБанк целенаправленно вел работу по безусловному выполнению обязательств перед клиентом. Все технологические процедуры, связанные с работой счетов компании, были проведены нами в рамках законодательства в минимальные сроки, мы достигли взаимопонимания с Cargill по вопросам сотрудничества с банком", - сказал А.Дубровин.

Как сообщалось, в рамках национализации ПриватБанка его обязательства перед специально созданной британской компанией (SPV) - эмитентом еврооблигаций - подлежали процедуре bail-in и были обменены на акции дополнительной эмиссии банка.

Затем ФГВФЛ, который ввел временную администрацию в финучреждение, продал все его акции государству за 1 грн. Речь идет о трех выпусках еврооблигаций: на $175 млн по ставке 10,875% с погашением 28 февраля 2018 года, на $200 млн по ставке 10,25% с погашением 23 января 2018 года, из которых $40 млн было погашено в августе 2016 года, а также на $220 млн по ставке 11% (облигации субординированного долга) с погашением в 2021 году.

Эмитентом еврооблигаций с погашением в январе и феврале 2018 года выступило зарегистрированное в Великобритании специальное предприятие (special purpose vehicle, SPV) UK SPV Credit Finance plc. Еврооблигации с погашением в 2021 году были эмитированы через ICBC Standard Bank Plc (Великобритария), однако во время их реструктуризации этот долг был переоформлен на UK SPV Credit Finance plc.

Условия эмиссии еврооблигаций с погашением в 2018 году предполагают, что привлеченные в результате размещения ценных бумаг средства эмитент предоставит ПриватБанку в качестве долга. Ценные бумаги при этом имеют ограниченное право регресса.

В документе также отмечается, что в случае признания банка неплатежеспособным он переходит под управление ФГВФЛ. Фонд назначает в банк временного администратора, уполномоченного на любые действия для восстановления платежеспособности банка.

Держатели евробондов ПриватБанка, владеющие разными выпусками ценных бумаг на общую сумму более $120 млн, в конце декабря 2016 года объединились в специальный комитет для совместной защиты своих прав и интересов. В комитет входят пять фондов, в том числе британские, американские и швейцарские.

Держатели намерены обжаловать в Лондонском международном арбитражном суде (London Court of International Arbitration) принудительный обмен их ценных бумаг на акции дополнительной эмиссии банка и таким образом рассчитывают получить в качестве компенсации своих инвестиций иностранные активы банка.

Доверитель (трасти) по еврооблигациям ПриватБанка с погашением в 2018 году Deutsche Trustee Company Limited 12 января 2017 года обнародовал уведомление об отсутствии личных средств для проведения расследования принудительной конвертации обязательств по ценным бумагам и готовности принять средства на соответствующие процедуры от их держателей.

В уведомлении также приводится письмо, которым ПриватБанк сообщил эмитенту еврооблигаций UK SPV Credit Finance plc. и трасти Deutsche Trustee Company Limited о том, что перешел в собственность государства без обязательств по ценным бумагам, поскольку они были списаны во время действия в нем временной администрации.

В свою очередь ПриватБанк опровергает наличие обязательств перед держателями еврооблигаций британской UK SPV Credit Finance plc. и возможность ареста корреспондентских счетов финучреждения.

По данным банка, суть претензий держателей евробондов UK SPV Credit Finance plc. сводится к восстановлению прав собственников таких бумаг, и не означает автоматического наложения ограничений на какие-либо счета или активы ПриватБанка.

Помимо еврооблигаций, в капитал ПриватБанка были переведены (фактически обнулены) и другие его обязательства, в том числе перед Cargill. Всего сумма капитализированных обязательств составила около 29,4 млрд грн.

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