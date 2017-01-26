Экономика

10:22 26.01.2017

Украина увеличила отбор газа из хранилищ на 42% в связи с похолоданием

Украина в связи с резким похолоданием увеличила отбор газа из хранилищ на 42% - до 78 млн. кубометров в сутки.

По информации ПАО "Укртрансгаз", данный режим отбора газа является абсолютно оптимальным, запас дополнительных мощностей в наличии.

Как сообщалось, Украина с начала стартовавшего 13 октября отопительного сезона и по 21 января 2017 года снизила запасы природного газа в своих подземных хранилищах (ПХГ) на 28,2% (на 4 млрд 150,39 млн куб. м) – до 10 млрд 581,64 млн куб. м.

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