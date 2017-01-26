Экономика

10:19 26.01.2017

МХП в 2016г нарастил продажи курятины на 7%, производство – на 6%

Агрохолдинг "Мироновский хлебопродукт" (МХП) в 2016 году продал внешним потребителям 575,74 тыс. тонн куриного мяса, что на 7% больше, чем в 2015 году.

Согласно сообщению агрохолдинга на сайте Лондонской биржи в четверг, в четвертом квартале 2016 года он продал 142,58 тыс. тонн курятины - на 10% больше, чем за аналогичный период 2015 года.

Объемы производства курятины в четвертом квартале 2016 года выросли на 8% - до 158,24 тыс. тонн, а в целом за год - примерно на 6%, до 601,24 тыс. тонн.

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