Дебют "Кернела" на долговом рынке является исключительным размещением для эмитентов из Украины

Успешное размещение аграрной группой "Кернел" еврооблигаций на $500 млн является исключительным случаем для эмитентов из Украины, полагают опрошенные агентством "Интерфакс-Украина" инвестиционные эксперты.

"Выход "Кернела" на международный долговой рынок является исключительным: относительно успешное размещение еврооблигаций произошло за счет устойчивого финансового баланса компании и расположения ее производственных мощностей вдали от зоны АТО", - считает руководитель аналитического отдела инвесткомпании "Арт Капитал" Игорь Путилин.

При этом он добавил, что говорить в этой связи об открытии "окна" для Украины, и тем более для корпоративных еврооблигаций пока преждевременно. "Для открытия "окна" на долговом рынке, в экономике должен наблюдаться устойчивый рост на протяжении четырех кварталов, а в стране - политическая стабильность. Ни одним, ни другим Украина пока похвастаться не может ", - сказал И.Путилин.

Кроме того, добавил эксперт, в последние годы большинство украинских эмитентов еврооблигаций отличилось дефолтами или же было вынуждено провести реструктуризацию своих долговых обязательств. В дополнение корпоративный сектор в Украине перекредитован: по соотношению кредитов корпоративного сектора к ВВП - Украины лидер среди стран Центральной и Восточной Европы.

Учитывая вышеперечисленные факторы, И.Путилин сомневается в возможности выхода в ближайшее время лет кого-либо еще из Украины на международный рынок капитала.

"Десятилетние евробонды Украины в настоящее время котируются с доходностью 8,5% годовых. Пока страна имеет возможность привлекать капитал под гарантии США под 1,5% годовых, ей нет смысла выходить на рынок самостоятельно и привлекать долг в пять раз дороже. Что касается корпоративных заемщиков, из десяти крупнейших украинских холдингов, не выходили на международные рынки капитала только "Нибулон" и "Рошен". Большинство остальных холдингов уже привлекало капитал и отличилось в худшую сторону", - пояснил эксперт.

Трейдер еврооблигациями инвесткомпании "Конкорд Капитал" Александра Кушнир в числе эмитентов, которые потенциально могли бы разместить евробонды, назвала агропромхолдинг "Астарта" и агропромышленную группу "Овостар Юнион", которым может быть интересен внешний долговой рынок ввиду ограниченных объемов ресурсов на внутреннем.

"Успех "Кернела" является показательным примером, что компании с хорошими финансовыми показателями и репутацией имеют высокий шанс на привлечение внешнего долга. На внутреннем рынке они могут привлечь максимум на $30 млн, и стоимость такого финансирования обойдется минимум 9,5% годовых, если учесть все комиссии", - пояснила эксперт.

В то же время, добавила она, остается ряд проблем, по которым большинство компаний не будут интересны международным инвесторам. "Это и отсутствие доверия к отчетности, и к собственникам, и в целом к стране", - констатировала А.Кушнир.

Руководитель аналитического подразделения группы ICU Александр Вальчишен убежден, что украинским заемщикам следует более осторожно подходить к внешним заимствованиям, а суверен должен выпускать долг в гривне и на внутреннем рынке.

"Выпуск финансовых инструментов в иностранной валюте имеет как минимум два отягощающих обстоятельства для экономики эмитентов из развивающихся стран. Во-первых, эмитент долга по факту отягощает экономику своей страны будущим спросом на иностранную валюту. Во-вторых, такие финансовые инструменты являются активом, который приносит высокий и стабильный доход для сбережений, сформированных вне Украины", - пояснил он.

"Кернела", по словам эксперта, это касается в меньшей мере, так как его выручка - преимущественно от экспорта и в иностранной валюте.

"Если этот пример распространится на другие сектора экономики и на правительство, украинская финансовая система будет находиться под давлением перспектив выплаты долга в иностранной валюте, без получения такого вида дохода от бизнеса компании, которая осуществляет заимствования", - заключил А.Вальчишен.

По мнению специалиста отдела продаж долговых ценных бумаг инвесткомпании "Драгон Капитал" Сергея Фурсы, в Украине сейчас нет корпоративных эмитентов, которые еще не присутствуют на долговом рынке, и в то же время соответствовали бы требованиям рынка еврооблигаций.