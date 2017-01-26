Менеджер "Кернела" продал 100 тыс. акций компании на $1,87 млн

Юридическое лицо, контролируемое одним из менеджеров группы компаний "Кернел", в период с 13 по 25 января продало 100 тыс. акций Kernel Holding S.A. (Люксембург).

Согласно сообщению "Кернела" на сайте Варшавской фондовой биржи (WSE), средняя цена продажи одной акции составила PLN75,76 ($18,7 за шт. по текущему курсу).

По данным WSE, курс акций Kernel в среду, 25 января, вырос на 2,01% - до PLN76 за шт.

Юридическое лицо, контролируемое одним из менеджеров группы компаний "Кернел", 30 ноября 2016 года продало 15 тыс. акций Kernel Holding S.A. (Люксембург).

В последний раз сообщение о подобной продаже акций "Кернел" было в начале декабря 2017 года: тогда было реализовано 15 тыс. акций по средней цене PLN65,2 ($15,41 по тогдашнему курсу).

Как сообщалось, на днях компания уведомила, что пять инвестиционных фондов под управлением TFI PZU увеличили свою долю в ней с 5,17% по состоянию на 20 июня 2016 года до 10,1% на 20 января, или с 4 млн 119,128 тыс. акций до 8 млн 151,113 тыс. акций.

"Кернел" - крупнейший в мире производитель и экспортер подсолнечного масла, ведущий производитель и поставщик сельскохозяйственной продукции из региона Черноморского бассейна на мировые рынки. На его долю приходится около 8% мирового производства подсолнечного масла. Продукцию компания поставляет более чем в 60 стран мира. Перерабатывающие мощности "Кернела" составляют 3 млн тонн семян подсолнечника в год, что позволяет получить 1,3 млн тонн подсолнечного масла и около 1,2 млн тонн подсолнечного шрота.

"Кернел" завершил 2016 финансовый год (ФГ, июль-2015 - июнь-2016) с чистой прибылью в $225,2 млн, что в 2,1 раза больше, чем в 2015 ФГ. Его выручка сократилась на 14,6% - до $1,989 млрд, EBITDA – на 12,7%, до $346,4 млн.

На этой неделе компания разместила дебютный выпуск еврооблигаций на $500 млн с доходностью 8,875% годовых.