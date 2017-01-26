Экономика

09:24 26.01.2017

Доллар стабилен к евро в четверг, дорожает относительно иены в ожидании новых действий Трампа

Доллар США стабилен относительно евро в четверг, незначительно дорожает к иене.

Пара евро/доллар торгуется на уровне $1,0749 по сравнению с $1,0748 на закрытие предыдущей сессии.

Курс американской валюты по отношению к иене поднялся до 113,56 иены против 113,28 иены накануне.

WSJ Dollar Index, отслеживающий колебания доллара США относительно корзины основных мировых валют, опустился в четверг на 0,04%.

Трейдеры продолжают оценивать действия нового президента США Дональда Трампа. Ранее на этой неделе Д.Трамп подписал указ об отказе США от участия в Транстихоокеанском партнерстве, а также предупредил представителей американского бизнеса о намерении ввести "очень высокие" таможенные пошлины для компаний, которые переносят производство за пределы страны, а затем экспортируют выпускаемую за рубежом продукцию в США.

В среду Д.Трамп заявил, что строительство стены на границе с Мексикой начнется в ближайшие месяцы.

У инвесторов нет выбора, кроме как занять выжидательную позицию, отмечает директор FX Prime by GMO Марито Уэда.

"Они не могут покупать и продавать валюту, основываясь на каждом заявлении Трампа", - говорит эксперт.

Курс евро относительно иены поднялся в четверг до 121,95 иены против 121,75 иены накануне.

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