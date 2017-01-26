Фондовые индексы АТР растут в четверг на позитивных сигналах из США

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) растут в четверг вслед за подъемом американского рынка акций.

Японский индекс Nikkei 225 поднялся в ходе торгов на 1,6%, китайский Shanghai Composite - на 0,1%, гонконгский Hang Seng - на 1,3%, южнокорейский KOSPI - почти на 1%.

Биржи Австралии закрыты в четверг в связи с праздничным днем (День Австралии).

Американский фондовый индекс Dow Jones Industrial Average в среду поднялся выше отметки в 20000 пунктов, что было отмечено впервые.

Поддержку рынку оказывают увеличивающиеся ожидания, что президент США Дональд Трамп будет придерживаться планов наращивания бюджетных расходов, снижения налогов и смягчения регулирования. Та скорость, с которой Д.Трамп подписывает указы в первые дни после вступления на пост президента, позволяет инвесторам рассчитывать на то, что эти ожидания в скором времени будут реализованы, пишет MarketWatch.

"Он начал движение. Он начал принимать меры", - отмечает аналитик CMC Markets Маргарет Янг.

"Доверия к экономике США все больше. Вопрос в том, не подорвет ли протекционизм это доверие", - говорит управляющий директор Haitong International Securities Эндрю Салливан.

В четверг трейдеры на ряде азиатских рынков закрывают позиции перед празднованием Нового года по Лунному календарю, при этом объемы торгов ниже обычного, отмечает Э.Салливан.

Биржи Китая, Южной Кореи, Тайваня и Вьетнама будут закрыты в пятницу, причем в Китае праздники продлятся до следующего четверга.

Котировки акций брокерских компаний Японии растут в четверг. Стоимость бумаг Nomura Holdings увеличилась на 4,7%, Daiwa Securities - на 4,2%, HSBC Holdings - на 1,8%.

Акции PetroChina подешевели в ходе торгов на 1,3%. Накануне нефтекомпания сообщила о снижении чистой прибыли по итогам 2016 года на 80%.

В целом совокупная чистая прибыль крупнейших промышленных предприятий Китая в 2016 году выросла на 8,5% по сравнению с предыдущим годом, повышение стало самым значительным за три года, объявило в четверг Государственное статистическое управление КНР.

В 2015 году промпредприятия КНР сократили прибыль на 2,3%.