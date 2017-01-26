Рынок акций США обновил рекорды

Американские фондовые индексы по итогам торгов в среду обновили рекорды, при этом значение Dow Jones Industrial Average впервые в истории превысило уровень в 20 000 пунктов.

Лидерами роста в рамках Dow Jones стали Boeing, Goldman Sachs и IBM, сообщает CNBC.

Участники рынка ожидают ускорения роста американской экономики и улучшения прибыли крупных компаний, а также реагируют на первые действия президента США Дональда Трампа.

"Люди видят, что власти осуществляют часть обещаний. Похоже, долгосрочный прирост капитала сохранится", - комментирует руководитель практики PwC по сфере финансовых услуг США Джон Стадтлер.

С пятничной инаугурации Д.Трамп принял несколько решений, которые крупный бизнес счел благоприятными, в том числе подписаны указы о смягчении регулятивного бремени для американских промпредприятий и устранены препятствия для строительства двух нефтепроводов.

Индекс волатильности VIX упал на 2,45% - до 10,8 пункта, минимума с июля 2014 года.

Капитализация Boeing Co. подскочила на 4,2% - до $99,09 млрд. Один из крупнейших мировых производителей авиационной, космической и военной техники увеличил чистую прибыль больше ожиданий по итогам октября-декабря прошлого года.

Финансовые компании в целом прибавили 1,7%, в том числе Goldman - 1,5%, Morgan Stanley - 2,6%, Wells Frago - 2,6%. Индекс технологических компаний вырос четвертую сессию подряд, прибавив 1,1% в среду, цена бумаг Seagate Technology взлетела на 14%.

Акции американского инжинирингового концерна United Technologies Corp. (UTC) подешевели на 0,6%. Концерн резко сократил чистую прибыль в четвертом квартале 2016 года, однако сумел увеличить выручку.

Цена бумаг горнодобывающей компании Freeport-McMoRan упала на 3,1%. Компании удалось вернуться на прибыльный уровень в четвертом квартале, заработав $292 млн против убытка в $4,1 млрд за тот же период годом ранее, однако скорректированная прибыль составила 25 центов на акцию против среднего прогноза рынка в 35 центов.

Рыночная стоимость Alcoa Inc. уменьшилась на 2,6%, несмотря на то, что компания повысила прогноз мирового спроса на алюминий в 2017 году.

Индекс Dow Jones Industrial Average 25 января вырос на 155,80 пункта (0,78%) и составил 20068,51 пункта. Индикатору потребовалось всего 42 сессии, чтобы преодолеть дистанцию от 19000 до 20000 пунктов, это один из самых быстрых подобных подъемов в истории: рекорд был установлен в 1999 году, подъем от 10000 до 11000 пунктов занял всего 24 сессии. Между тем с 18000 до 19000 пунктов Dow Jones добирался 483 торговых сессии.

Standard & Poor's 500 поднялся на 18,30 пункта (0,80%) - до 2298,37 пункта.

Nasdaq Composite прибавил 55,38 пункта (0,99%) и составил 5656,34 пункта.