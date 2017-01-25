Рынок акций завершил торги в среду символическим ростом

Фондовый рынок Украины завершил торги в среду символическим ростом биржевых индексов: индикатор "Украинской биржи" (УБ) повысился на 0,05% - до 856,7 пункта, индекс ПФТС – на 0,07%, до 269,76 пункта.

Объем торгов на УБ составил почти 7 млн грн, в том числе акциями – 6,2 млн грн.

Торговый оборот на ПФТС составил 427,8 млн грн, в том числе акциями – 0,29 млн грн.

Среди индексных акций УБ подорожали только бумаги Райффайзен Банка Аваль (+0,79%).

В "красной зоне" завершили торги акции "Донбассэнерго" (-1,83%), "Центрэнерго" (-0,78%) и "Укрнафты" (-0,18/%).

На ПФТС сделки прошли с акциями "Центрэнерго" (+0,45%) и "Мотор Сичи" (-0,2%).

Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine в среду снизился на 0,14% - до 625,82 пункта при объеме торгов 17,38 млн злотых (177,3 млн грн).

В "индексной корзине" больше всех подорожали бумаги KDM Shipping (+32,87%), Coal Energy (+12,42%) и "Агротона" (+3,64%).

Снизились в цене акции KSG Agro (-2,7%), "Астарты" (-2,35%) и агрохолдинга ИМК (-1,18%).