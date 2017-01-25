Курс гривни на межбанке в среду укрепился

Курс гривни на межбанковском валютном рынке в среду укрепился до 27,225 грн/$1 с 27,245 грн/$1 по завершению торгов в предыдущий рабочий день, сообщили агентству "Интерфакс-Украина" дилеры коммерческих банков.

По их словам, котировки гривни к окончанию торгов составили – 27,21-27,24 грн/$1.

НБУ в это день аукцион не проводил.

Согласно данным НБУ, средневзвешенный курс гривни на межбанковском валютном рынке в этот день укрепился до 27,2081 грн/$1 с 27,2319 грн/$1 в предыдущий рабочий день.

Торговый оборот составил $261,3 млн, тогда как в предыдущий рабочий день - $271,14 млн.