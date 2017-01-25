Руководство ГФС направило письмо своим подразделениям о невзимании НДС на операции с металлоломом до 2019 года

Руководство Государственной фискальной службы (ГФС) направило письмо-разъяснение своим подразделениям о том, что операции с ломом черных и цветных металлов освобождаются от взимания НДС до 2019 года.

Письмо ГФС от 20 января 2017 года №1298/7/99-99-15-03-02-17, копией которого располагает агентство "Интерфакс-Украина", направлено в адрес главных управлений ГФС в областях и Киеве, в офис крупных налогоплательщиков ГФС и в региональные таможни ГФС.

В документе отмечается, что 21 декабря 2016 года парламент принял закон №5368 "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины (относительно улучшения инвестиционного климата в Украине)", которым предусмотрена до 1 января 2019 года пролонгация освобождения от НДС операций по поставкам, в том числе по импорту лома черных и цветных металлов. Одновременно, Налоговым кодексом предусмотрено утверждение перечня металлолома Кабинетом министров.

Действие постановления правительства от 12 января 2011 года №15 с изменениями и дополнениями, которыми утверждался перечень отходов и лома черных и цветных металлов, операции с которыми освобождались от налогообложения НДС, ограничивалось 2016 годом. Кабинет министров еще не принял очередное постановление с утверждением перечня металлолома.

Однако, исходя из практики предыдущих лет, а также учитывая выводы коллегии судей Судебной палаты в административных делах Верховного суда Украины, ГФС предписывает своим подразделениям распространить режим освобождения от налогообложения НДС на операции с металлоломом с 1 января-2017 по 31 декабря-2018 включительно.

"При этом до даты вступления в силу нормативно-правового акта Кабинета министров Украины, который будет определять перечни отходов и лома черных и цветных металлов, операции по поставкам которых, в частности операции по импорту, временно, начиная с 1 января 2017 года, освобождаются от налогообложения НДС, следует использовать перечни, утвержденные постановлением №15. Главным управлениям ГФС в областях, Киеве, офису крупных плательщиков ГФС и региональным таможням ГФС довести данное письмо плательщикам налога и подчиненным подразделениям и обеспечить его учет во время принятия отчетности, при проведении контрольно-проверочной работы и процедур обжалования", - резюмируется в письме ГФС.

Как сообщалось, Украинская ассоциация вторичных металлов и ресурсов ("УАВторметресурс") обратилась к премьер-министру Украины с просьбой инициировать подготовку и принятие постановления правительства, которым операции с ломом черных и цветных металлов освобождаются от взимания НДС до 2019 года - соответствующее письмо направлено 22 декабря 2016 года.

В другом письме "УАВторметресурс" просило главу ГФС Романа Насирова, учитывая практику судебных решений, выносивших вердикты в пользу ломосборочных компаний в аналогичной ситуации, дать поручение налоговым органам не насчитывать НДС на операции с металлоломом с 1 января 2017 года.

Ранее глава другой ассоциации - Украинской ассоциации вторичных металлов ("УАВтормет") - Владимир Бублей заявлял, что "остаются нерешенными вопросы с отменой НДС при операциях с металлоломом и окончательной отменой НДФЛ, либерализацией рынка первичной заготовки металлолома".