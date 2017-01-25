Экономика

18:25 25.01.2017

Руководство ГФС направило письмо своим подразделениям о невзимании НДС на операции с металлоломом до 2019 года

Руководство Государственной фискальной службы (ГФС) направило письмо-разъяснение своим подразделениям о том, что операции с ломом черных и цветных металлов освобождаются от взимания НДС до 2019 года.

Письмо ГФС от 20 января 2017 года №1298/7/99-99-15-03-02-17, копией которого располагает агентство "Интерфакс-Украина", направлено в адрес главных управлений ГФС в областях и Киеве, в офис крупных налогоплательщиков ГФС и в региональные таможни ГФС.

В документе отмечается, что 21 декабря 2016 года парламент принял закон №5368 "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины (относительно улучшения инвестиционного климата в Украине)", которым предусмотрена до 1 января 2019 года пролонгация освобождения от НДС операций по поставкам, в том числе по импорту лома черных и цветных металлов. Одновременно, Налоговым кодексом предусмотрено утверждение перечня металлолома Кабинетом министров.

Действие постановления правительства от 12 января 2011 года №15 с изменениями и дополнениями, которыми утверждался перечень отходов и лома черных и цветных металлов, операции с которыми освобождались от налогообложения НДС, ограничивалось 2016 годом. Кабинет министров еще не принял очередное постановление с утверждением перечня металлолома.

Однако, исходя из практики предыдущих лет, а также учитывая выводы коллегии судей Судебной палаты в административных делах Верховного суда Украины, ГФС предписывает своим подразделениям распространить режим освобождения от налогообложения НДС на операции с металлоломом с 1 января-2017 по 31 декабря-2018 включительно.

"При этом до даты вступления в силу нормативно-правового акта Кабинета министров Украины, который будет определять перечни отходов и лома черных и цветных металлов, операции по поставкам которых, в частности операции по импорту, временно, начиная с 1 января 2017 года, освобождаются от налогообложения НДС, следует использовать перечни, утвержденные постановлением №15. Главным управлениям ГФС в областях, Киеве, офису крупных плательщиков ГФС и региональным таможням ГФС довести данное письмо плательщикам налога и подчиненным подразделениям и обеспечить его учет во время принятия отчетности, при проведении контрольно-проверочной работы и процедур обжалования", - резюмируется в письме ГФС.

Как сообщалось, Украинская ассоциация вторичных металлов и ресурсов ("УАВторметресурс") обратилась к премьер-министру Украины с просьбой инициировать подготовку и принятие постановления правительства, которым операции с ломом черных и цветных металлов освобождаются от взимания НДС до 2019 года - соответствующее письмо направлено 22 декабря 2016 года.

В другом письме "УАВторметресурс" просило главу ГФС Романа Насирова, учитывая практику судебных решений, выносивших вердикты в пользу ломосборочных компаний в аналогичной ситуации, дать поручение налоговым органам не насчитывать НДС на операции с металлоломом с 1 января 2017 года.

Ранее глава другой ассоциации - Украинской ассоциации вторичных металлов ("УАВтормет") - Владимир Бублей заявлял, что "остаются нерешенными вопросы с отменой НДС при операциях с металлоломом и окончательной отменой НДФЛ, либерализацией рынка первичной заготовки металлолома".

ВАЖНОЕ

Dow Jones впервые превысил 20 тыс. пунктов

"Vodafone Украина" повышает тарифы на 3G CDMA

Кабмин утвердил порядок использования бюджетных средств на подготовку и проведение "Евровидения-2017"

Балчун ожидает стабилизации ситуации вокруг "Укрзализныци" после передачи ее Кабмину

"Украэрорух" и "Белавиа" заключили соглашение об уровне качества

ПОСЛЕДНЕЕ

Европейские фондовые индексы выросли в среду рекордными темпами в 2017г

Рынок акций завершил торги в среду символическим ростом

Суд Днепра получил 5 исков по взысканию с ПриватБанка более 620 млн грн

Курс гривни на межбанке в среду укрепился

"Запорожсталь" смонтировала первый блок на месте демонтированной ДП-3, намерена завершить строительство в конце марта-апреле

РЕКЛАМА

SOCIAL

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
ПОГОДА
изучение английского
Херсон автосалоны
Квартиры в Вишневом
РЕКЛАМА