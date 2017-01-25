"Запорожсталь" смонтировала первый блок на месте демонтированной ДП-3, намерена завершить строительство в конце марта-апреле

Запорожский металлургический комбинат "Запорожсталь", один из крупнейших налогоплательщиков Украины, активно проводит реконструкцию доменной печи (ДП) №3 с инвестициями 1,5 млрд грн.

Как сообщил генеральный директор предприятия Ростислав Шурма в Facebook в среду, демонтаж старой печи завершен, подготовлен фундамент для возведения новой.

"Экватор строительства доменной печи №3 пройден. Демонтаж закончен, фундамент готов. Смонтировали первый блок новой печи весом 240 тонн. Одним подъемом крана. В течение двух месяцев на месте этой стройплощадки появится новая домна. Для этого нам необходимо смонтировать более 5 тыс. тонн металлоконструкций", - констатировал гендиректор.

Как сообщалось, реконструированную ДП-3 оснастят новейшей системой аспирации с приборами беспрерывного автоматического контроля, которая соответствует самым строгим европейским требованиям. Также в рамках проекта будет установлено новое бесконусное загрузочное устройство, увеличено с 16 до 20 количество фурменных приборов и произведена комбинированная футеровка с использованием новейших технологий. Кроме того, на ДП-3 заменят вагон-весы на конвейерную шихтоподачу, систему охлаждения печи оборудуют медными холодильниками.

Для проведения масштабной реконструкции ДП-3 арендован мощный кран компании Mammoet грузоподъемностью 1,600 тыс. тонн, доставленный из Нидерландов, который позволяет вести крупноузловую сборку сегментов новой печи в сжатые сроки – за 150 суток.

"Запорожсталь" – одно из наиболее крупных промышленных предприятий Украины, продукция которого широко известна и пользуется спросом у потребителей на внутреннем рынке и во многих странах мира. Специализация - высококачественный стальной г/к рулон, г/к лист, холоднокатаный лист, х/к рулон из углеродистых и низколегированных сталей, а также стальная лента, черная жесть, гнутый профиль.

Основные потребители - производители сварных труб, предприятия автомобильного, транспортного, сельскохозяйственного машиностроения, производители изделий бытовой техники.

"Запорожсталь" находится в процессе интеграции в группу "Метинвест", основными акционерами которой являются ЧАО "Систем Кэпитал Менеджмент" (71,24%) и группа компаний "Смарт-холдинг" (23,76%).

ООО "Метинвест Холдинг" - управляющая компания группы "Метинвест".