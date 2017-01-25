Аэропорт "Борисполь" будет оспаривать в суде штраф АМКУ на почти 13 млн грн

Государственное предприятие "Международный аэропорт "Борисполь" (Киев) после получения официального решения Антимонопольного комитета Украины (АМКУ) инициирует рассмотрение спорных вопросов о целесообразности начисления и размера наложенного комитетом штрафа в порядке хозяйственного судопроизводства.

Согласно сообщению аэропорта, на заключительном заседании АМКУ 24 января 2017 года рассматривалось несколько вопросов относительно сферы услуг наземного обслуживания в аэропорту "Борисполь" по заявлению хендлинговых компаний: размер и обоснованность инфраструктурного аэропортового сбора, промедление с согласованием сертификата ООО "Интеравиа" на услуги наземного обслуживания и признаки субъекта монополии относительно предоставления спецуслуг по наземному обслуживанию собственным структурным подразделением аэропорта.

В результате рассмотрения дела АМКУ наложил на "Борисполь" штраф в размере 12,78 млн грн.

"Поскольку, согласно законодательству, официальное решение будет обнародовано в течение 10 дней, аэропорт "Борисполь" считает необходимым изложить собственную позицию, озвученную в ходе слушания дела", - говорится в сообщении.

Так, аэропорт указывает, что при рассмотрении обоснования размера инфраструктурного сбора необходимо исходить из отсутствия к настоящему времени единой тарифной методики, утвержденной уполномоченным органом.

"В то же время АМКУ считает расчет инфраструктурного сбора аэропорта "Борисполь" по его собственной методике юридически недостаточно обоснованным. В связи с этим после получения официального решения руководство аэропорта инициирует обращение в Министерство инфраструктуры и Госавиаслужбу относительно необходимости разработки соответствующих стандартов", - говорится в пресс-релизе.

Кроме того, аэропорт отмечает, что предыдущей его администрацией практиковалась политика противостояния со своими контрагентами.

"Такая деятельность привела к задержке в 2013 году согласования технологических документов "Интеравиа" для получения сертификата по предоставлению услуг по наземному обслуживанию и, соответственно, наложение штрафа АМКУ", - подчеркивает аэропорт.

Согласно законодательству, статус монополиста для предприятия определяет его доля на рынке более 50%. Между тем наземное обслуживание в "Борисполе" осуществляют четыре частных субъекта хозяйствования, а доля хэндлинговой службы аэропорта составляет 20%.

"Поэтому руководство аэропорта считает необоснованным подход АМКУ к признанию признаков монополии структурного подразделения аэропорта на рынке специализированных услуг по наземному обслуживанию. Начиная с 2014 года, аэропорт оптимизирует работу службы наземного обслуживания путем постепенного сокращения численности штата и оптимизации процессов. Однако решение АМКУ актуализирует вопрос о срочной реорганизации данной службы и вывода ее на собственный коммерческий счет с запретом субсидирования", - констатирует "Борисполь".

Он также заявляет о планах передать непрофильную деятельность на рынок, однако при этом отмечает, что существенные сдвиги невозможны из-за отсутствия единых правил, в том числе в отношении услуг по наземному обслуживанию в аэропортах.

"Мы призываем Госавиаслужбу Украины в ближайшее время принять соответствующий документ с обязательным учетом мнения ключевых игроков рынка. Дальнейшее промедление с урегулированием правил игры недопустимо", - отмечает руководитель аэропорта Евгений Дыхне, которого цитирует пресс-служба.

Международный аэропорт "Борисполь" обеспечивает более 68% пассажирских авиаперевозок Украины, является единственным украинским аэропортом, в котором обслуживаются дальнемагистральные рейсы. Из аэропорта свыше 50 авиакомпаний осуществляют регулярное сообщение более чем на 100 маршрутах по всему миру.