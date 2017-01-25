Хакер указал на низкий уровень защищенности страницы президента США в Twitter

Хакер, известный в Интернете под псевдонимом WauchulaGhost, призвал американскую администрацию усилить безопасность страницы президента США Дональда Трампа в Twitter, сообщает в среду американское издание "Хилл".

Хакер также отметил слабую безопасность страниц вице-президента США Майка Пенса и первой леди США Мелании Трамп.

По данным "Хилл", чтобы продемонстрировать свою правоту, хакер выложил в Интернет информацию с адресами электронных почт, связанных со страницами М.Трамп, пресс-секретаря Белого дома Шона Спайсера и советника Белого дома по социальным медиа Дэна Скавино в "Твиттере"

Хакер пояснил, что в связи со слабыми настройками безопасности на страницах этих пользователей отгадать адреса электронных почт не было сложной задачей.

"Все, что мне нужно, это разгадать адрес электронной почты. В чем я очень хорош", - написал WauchulaGhost в сообщении, адресованном журналистам американского телеканала Си-Эн-Эн.

Он добавил, что с помощью своей методики смог получить доступ к 500 страницам, связанным с группировкой "Исламское государство" (запрещена в РФ).