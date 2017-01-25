Экономика

18:07 25.01.2017

Хакер указал на низкий уровень защищенности страницы президента США в Twitter

Хакер, известный в Интернете под псевдонимом WauchulaGhost, призвал американскую администрацию усилить безопасность страницы президента США Дональда Трампа в Twitter, сообщает в среду американское издание "Хилл".

Хакер также отметил слабую безопасность страниц вице-президента США Майка Пенса и первой леди США Мелании Трамп.

По данным "Хилл", чтобы продемонстрировать свою правоту, хакер выложил в Интернет информацию с адресами электронных почт, связанных со страницами М.Трамп, пресс-секретаря Белого дома Шона Спайсера и советника Белого дома по социальным медиа Дэна Скавино в "Твиттере"

Хакер пояснил, что в связи со слабыми настройками безопасности на страницах этих пользователей отгадать адреса электронных почт не было сложной задачей.

"Все, что мне нужно, это разгадать адрес электронной почты. В чем я очень хорош", - написал WauchulaGhost в сообщении, адресованном журналистам американского телеканала Си-Эн-Эн.

Он добавил, что с помощью своей методики смог получить доступ к 500 страницам, связанным с группировкой "Исламское государство" (запрещена в РФ).

ВАЖНОЕ

Dow Jones впервые превысил 20 тыс. пунктов

"Vodafone Украина" повышает тарифы на 3G CDMA

Кабмин утвердил порядок использования бюджетных средств на подготовку и проведение "Евровидения-2017"

Балчун ожидает стабилизации ситуации вокруг "Укрзализныци" после передачи ее Кабмину

"Украэрорух" и "Белавиа" заключили соглашение об уровне качества

ПОСЛЕДНЕЕ

Кабмин передал Саенко координацию работы Госагентства электронного управления

Аэропорт "Борисполь" будет оспаривать в суде штраф АМКУ на почти 13 млн грн

Нефть дешевеет на росте запасов в США

Cargill просит глав ПриватБанка, НБУ и ФГВФЛ разъяснить принудительную капитализацию средств компании

Фондовый индекс Канады обновил исторический максимум

РЕКЛАМА

SOCIAL

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
ПОГОДА
изучение английского
продажа складов в Хмельницком
Квартиры в Вишневом
РЕКЛАМА