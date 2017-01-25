Фондовый индекс Канады обновил исторический максимум

Канадский фондовый рынок в среду обновил исторический рекорд, зафиксированный в сентябре 2014 года, на ожиданиях ускорения роста экономики США.

Индекс S&P/TSX Composite увеличился в ходе торгов на 0,3%, до 15685,13 пунктов. В прошлом году он подскочил на 18%, с начала текущего года прибавил около 2,4%.

Акции канадских компаний растут вслед за американскими индексами, так как инвесторы надеются, что обещанные президентом США Дональдом Трампом меры ускорят экономический рост в Штатах, крупнейшем торговом партнере Канады.

Кроме того, трейдеры видят потенциал для роста прибыли канадских компаний на фоне подъема цен на нефть. В декабре рост нефтяных котировок привел к созданию в Канаде 53,7 тыс. рабочих мест и первому за два года профициту баланса внешней торговли.