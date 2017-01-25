Экономика

17:25 25.01.2017

Лозовской КМЗ инвестировал более 2 млн грн в новое оборудование

Лозовской кузнечно-механический завод (ЛКМЗ, Харьковская обл.), входящий в Индустриальную группу "УПЭК", в конце 2016 года ввел в эксплуатацию новое технологическое оборудование стоимостью более 2 млн грн, сообщает пресс-служба "УПЭК".

По ее данным, установленный в цехе малых серий чиллер закалочного пресса предназначен для обеспечения необходимого температурного режима охлаждающей воды в процессе закалки спецстали при производстве корпусов бронетранспортеров (БТР).

В компании напомнили, что производство компонентов военного назначения является традиционной продукцией предприятия. Ее выпуск был начат в 1973 году.

"Сегодня ЛКМЗ продолжает изготавливать спецтехнику и обеспечивать заказчиков корпусами военных бронированных машин различной модификации, а также широким рядом комплектующих. За последние годы на заводе освоено большое количество новых видов деталей, узлов и трансмиссии для спецтехники", - отмечается в пресс-релизе.

По словам технического руководителя проектов и программ в сфере энергоэффективности Владимира Шаповалова, приводимым в пресс-службой, специальная конструкция чиллера позволяет повысить качество изготовления изделий и, соответственно, конкурентоспособность продукции ЛКМЗ.

В пресс-релизе отмечается, что оборудование спроектировано и изготовлено отечественной инжиниринговой компанией индивидуально под заказ ЛКМЗ.

Лозовской КМЗ – ведущее в Украине предприятие по производству сельскохозяйственной и специальной техники; трансмиссий, шасси, компонентов для дорожно-строительной, железнодорожной и автодорожной техники.

По итогам 2015 года чистый доход от реализации ЛКМЗ вырос вдвое к 2014 году - до 312 млн грн, чистый убыток сократился на 41,5% - до 70 млн грн.

ИГ "УПЭК" – крупная частная компания, специализирующаяся на машиностроительном бизнесе и объединяющая ряд машиностроительных предприятий и инженерных центров.

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