Сертификация семян в Украине заблокирована более месяца

Ряд аграрных ассоциаций обратился к первому заместителю министра аграрной политики и продовольствия Максиму Мартынюку с просьбой решить проблему с сертификацией семян в Украине, которая не осуществляется с середины декабря 2016 года.

"Возобновление непрерывности сертификации семян очень важно в период с декабря по февраль, поскольку в это время наиболее активно проходит их сертификация как местного производства с урожая прошлого года, так и импортируемого для посева в этом году", - говорится в письме-обращении.

По данным ассоциация, в декабре прекратила работу Госсельхозинспекция. Минагропрод создал госпредприятие "Государственный центр сертификации и экспертизы сельскохозяйственной продукции" (ГП по сертификации). Сейчас принятие заявлений на сертификацию семян не возобновлено, территориальная структура ГП не определена, импорт, экспорт и сертификация семян не осуществляется.

Ассоциации просят Минагропрод обеспечить возможность вводить в оборот семена с сертификатами ОЭСР и ИСТА; завершить процесс принятия на баланс имущественных комплексов Госсельхозинспекции и закрепить их за ГП по сертификации; признать, что номера этикеток, присвоенные Госсельхозинспекцией, являются действительными для выдачи сертификатов на уже сложившиеся партии и уполномочить субъектов, обратившихся в Минагропрод, согласно соответствующему порядку, на выполнение соответствующих функций в рамках сертификации семян.

Письмо-обращение подписали Семенная ассоциация Украины, ассоциация "Украинский клуб аграрного бизнеса", Украинская аграрная конфедерация, Украинское семенное общество, Американская торговая палата в Украине.