ЕБРР готов принять участие в реформировании "Укрзализныци", но не в составе набсовета

Глава представительства Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) в Украине Шевки Аджунер заявляет, что ЕБРР готов принять участие в реформировании ПАО "Укрзализныця", но не в составе ее наблюдательного совета.

"Мы не принимаем участия в наблюдательном совете, но реформа корпоративного управления 5 приоритетных государственных компаний есть в нашей программе...Мы не будем в наблюдательном совете, это не наша роль", - сказал он в эксклюзивном комментарии агентству "Интерфакс-Украина" в среду.

Ш.Аджунер отметил, что наблюдательный совет должен быть независимым.

Глава представительства ЕБРР в Украине добавил, что номинационный комитет по назначению руководителей стратегических государственных предприятий проведет свое следующее заседание после решения правительства о необходимости проведения отбора руководителя того или иного предприятия.