Экономика

16:32 25.01.2017

JPMorgan Chase стал банком-кастодианом для активов BlackRock на $1 трлн

Американский банк JPMorgan Chase заключил контракт на то, чтобы выступать банком-кастодианом для активов фонда BlackRock на сумму свыше $1 трлн, сообщает Dow Jones Newswires со ссылкой на информированный источник.

По словам источника, банк потратит около двух лет на перевод активов на свою платформу, в которой уже обрабатываются активы на $20,5 трлн. Комиссионные банка за сделку составят десятки миллионов долларов.

В результате JPMorgan может стать вторым по величине банком-кастодианом в мире, уступив только Bank of New York Mellon Corp., который обслуживает активы на $28 трлн.

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