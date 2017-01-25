Новый украинский бронированный "Барс-8" будет представлен на международной оборонной IDEX-2017 в ОАЭ

Украинская автомобилестроительная корпорация "Богдан" презентует потенциальным заказчикам ближневосточного региона в ходе 13-й международной оборонной выставки IDEX-2017, которая состоится 19-23 февраля в Абу-Даби (ОАЭ), новый украинский многоцелевой бронированный автомобиль "Барс-8" повышенной проходимости, сообщила пресс-служба корпорации.

Полноприводный бронированный "Барс-8"- собственная разработка входящего в корпорацию ПАО "Автомобильная компания "Богдан Моторс". Он разработан на базе пикапа американской Ram – подразделения Fiat Chrysler Automobiles. Имеет грузоподъемность более двух тонн и предназначен для перевозки личного состава до 10 чел. Бронеавтомобиль оснащен турбо-дизельным двигателем американской Cummins Turbo Diesel мощностью 385 л. с. в паре с японской коробкой передач Aisin.

В числе основных преимуществ "Барс-8" также обеспечение противоминной и баллистической защиты по стандарту STANAG 4569 Level 2.

Как уточняет пресс-служба, посетители IDEX-2017 смогут ознакомиться с образцом "Барс-8", укомплектованным пулеметом 12,7 мм на возвратной турели. Вместе с тем, по данным из открытых источников, конструкция бронеавтомобиля предполагает также установку современного боевого модуля.

Согласно озвученным в конце 2016 года украинским военным ведомством данным, в феврале Министерство обороны планирует начать госиспытания "Барс-8".

ПАО "Автомобильная компания "Богдан Моторс" объединяет производственные активы одного из ведущих украинских автопроизводителей - корпорации "Богдан" (автобусно-троллейбусный завод в Луцке и завод легковых авто в Черкассах). В настоящее время АК "Богдан Моторс" продвигает на рынок, в том числе, разработки военного назначения. В их числе тактические бронированные "Барс-6" и "Барс-8", "Богдан Карго", санитарный "Богдан 2252", военный санитарный "Богдан 2251".

Международная выставка вооружений и военной техники IDEX в Абу-Дабиимеет статус наиболее влиятельной региональной выставки вооружений и военной техники. Высокий статус выставки обеспечивает участие в ее работе лидеров мировой оборонной промышленности и высшего военного руководства.

В работе IDEX-2015 приняли участие 1200 компаний из 56 стран.