ФГВФЛ начал поиск квалифицированных лиц и принимающего банка для вывода с рынка НК Банка

Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) начал поиск квалифицированных лиц, заинтересованных принять участие в выводе с рынка неплатежеспособного НК Банка (Киев), сообщается на веб-сайте Фонда.

Предварительно квалифицированным лицам предлагаются следующие способы вывода: ликвидация банка с отчуждением в ее процессе всех или части активов и обязательств в пользу принимающего банка; отчуждение всех или части активов и обязательств неплатежеспособного банка в пользу принимающего банка с отзывом банковской лицензии неплатежеспособного банка и дальнейшей его ликвидацией; создание и продажа инвестору переходного банка с реализацией ему активов и обязательств неплатежеспособного банка и дальнейшей ликвидацией неплатежеспособного банка, а также продажа неплатежеспособного банка инвестору.

Параллельно Фонд проводит конкурс по определению принимающего банка на случай, если руководство ФГВФЛ посчитает наименее затратным способ вывода с рынка Платинум Банка путем его ликвидации с возмещением Фондом физлицам-вкладчикам гарантированных средств.

Срок приема предложений от конкурсантов – до 7 февраля 2017 года. Фонд намерен изучить конкурсные предложения до 13 февраля 2017 года. По решению ФГВФЛ эти сроки могут быть продлены.

Для квалифицированных лиц необходимо также внести до 7 февраля гарантийный взнос объемом от 20 до 30 млн грн, в зависимости от предлагаемого способа вывода банка.

Сумма средств физлиц к возмещению Фондом по состоянию на 20 января 2017 года составляла 6,4 млрд грн.

Как сообщалось, НБУ 19 января признал НК Банк неплатежеспособным в связи с несоответствием структуры его собственности требованиям относительно прозрачности.

По данным НБУ, в настоящее время более 85% акций НК Банка принадлежат лицам, из которых ни одно не является собственником существенной доли в банке.

НБУ при этом отказался согласовать банку самоликвидацию, поскольку закон "О банках и банковской деятельности" предусматривает, что такое согласие может быть предоставлено только в случае отсутствия у финучреждения признаков, по которым оно может быть отнесено в категорию проблемных или неплатежеспособных. НБУ напоминает, что в июле 2016 года Банк "Народный Капитал" был отнесен в категорию проблемных в связи с несоответствием его структуры собственности требованиям относительно прозрачности.

Банк "Народный капитал" (ранее - Фермерский земельный банк) основан в 1993 году.

Согласно данным Нацбанка Украины, на 1 октября 2016 года по размеру общих активов (265,06 млн грн) банк занимал 86-е место среди 100 действовавших в стране банков.

Крупнейшими акционерами банка на начало декабря 2016 года были россиянин Валерий Макаренко (14,24%), Светлана Остапенко (9,84%), Руслан Пархоменко (9,68%), Алексей Ярошенко (9,07%), Александр Вороняк (8,60%) и Олег Луцкий (8,07,%).

НБУ в мае 2015 года оштрафовал миноритарных акционеров банка Вадима Сидоренко, С.Остапенко и О.Луцкого, признав их лицами, имеющими значительное влияние на деятельность банка без получения соответствующего решения НБУ.

Крупнейший акционер банка В.Макаренко является также учредителем и единственным акционером ОАО "Скандинавский дом" (РФ), основанного в 1997 году как филиал шведской компании RayСom Shipping AB с целью вывода на российский рынок ряда традиционных и новых телекоммуникационных сервисов, а также оборудования ведущих мировых производителей. Он также является конечным собственником украинской дочки ОАО "Скандинавский дом" - ООО "Скандинавиан хаус" (Киев).