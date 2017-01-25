Доллар США дорожает к евро, курс фунта достиг максимума за 6 недель

Курс американского доллара в среду относительно евро укрепляется, при этом он снижается в парах с иеной и британской нацвалютой, в результате чего фунт стерлингов достиг максимума за шесть недель.

Трейдеры продолжают оценивать первые действия президента США Дональда Трампа. При этом они осторожничают, полагая, что политика новой администрации может ограничить рост стоимости американской валюты, сообщает MarketWatch.

Ранее на этой неделе Д.Трампа подписал указ об отказе США от участия в Транстихоокеанском партнерстве, а также предупредил представителей американского бизнеса о намерении ввести "очень высокие" таможенные пошлины для компаний, которые переносят производство за пределы страны, а затем экспортируют выпускаемую за рубежом продукцию в США.

Евро торгуется днем в среду в районе $1,0750 против $1,0731 на закрытие предыдущей сессии.

Курс единой европейской валюты находится сейчас около 121,98 иены по сравнению со 122,11 иены днем ранее. Стоимость доллара составляет 113,46 иены против 113,79 иены по итогам прошлой торговой сессии.

Фунт торгуется в районе $1,2595 против $1,2520 накануне. При этом в ходе торгов в среду он поднимался до $1,2598, что является самой высокой отметкой с 14 декабря.

Индикатор WSJ Dollar, отслеживающий динамику курса доллара относительно 16 основных мировых валют, снизился на 0,28%.

Курс доллара будет находиться в диапазоне 100-125 иен в этом году в связи с глобальной волатильностью и завершит год близко к отметке 100 иен/$1, прогнозирует Nippon Life Insurance Co. При этом они ожидают, что в конце марта курс будет составлять около 110 иен/$1.