Экономика

14:29 25.01.2017

"Энергоатом" в 2017г займется достройкой блока №3 Ташлыкской ГАЭС

НАЭК "Энергоатом" в 2017 году планирует заняться достройкой блока №3 Ташлыкской гидроэлектростанции (ГАЭС), сообщил начальник управления атомно-промышленного комплекса Министерства энергетики и угольной промышленности Украины выиграл Григорий Плачков.

"Энергоатом" планирует в этом году приступить к достройке третьего энергоблока на Ташлыкской ГАЭС", - отметил он на своей Facebook-странице.

Как сообщалось, в состав Южно-Украинского энергокомплекса входят три атомных энергоблока суммарной мощностью 3 ГВт, Александровская ГЭС на реке Южный Буг (два гидроагрегата, суммарная мощность 11,5 МВт) и Ташлыкская ГАЭС (в эксплуатацию введена первая очередь: два гидроагрегата общей электрической мощностью в генераторном режиме 302 МВт, в стадии строительства вторая очередь – гидроагрегат №3).

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