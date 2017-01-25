Нефть дешевеет на торгах в среду на сигналах очередного роста запасов топлива в США.

Стоимость мартовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 13:47 кв опустилась на $0,49 (0,88%) - до $54,95 за баррель.

Цена фьючерса на нефть WTI на март в ходе сессии Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) снижается на $0,49 (0,92%) - до $52,69 за баррель.

Как сообщил накануне Американский институт нефти (API), коммерческие резервы нефти в США увеличились за минувшую неделю на 2,93 млн баррелей, бензина - на 4,85 млн баррелей, дистиллятов - на 1,95 млн баррелей.

Официальные данные министерства энергетики США будут обнародованы в 18:30 МСК в среду. По оценкам аналитиков, они укажут на повышение запасов на 2,8 млн баррелей.

"Отчет API был пессимистичным, и я ожидаю дальнейшего давления на нефтяные котировки, если цифры Минэнерго будут похожими", - говорит аналитик PVM Oil Associates Тамас Варга.

Также негативным фактором для нефтяного рынка стала новость о том, что президент США Дональд Трамп подписал документы о пересмотре условий строительства нефтепровода Dakota Access Pipeline и снял препятствия для строительства нефтепровода Keystone XL из Канады в Небраску.

Его предшественник Барак Обама в свое время заморозил предложенный проект Dakota Access Pipeline, посоветовав найти новый маршрут для этого нефтепровода, а в ноябре заявил об окончательном отказе от проекта Keystone.

Строительство новых трубопроводов может поспособствовать повышению добычи топлива в США.