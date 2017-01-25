Рынки акций Азии выросли в среду, MSCI Asia Pacific достиг максимума с сентября

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) выросли в среду вслед за мировым ралли на рынках акций, аппетит инвесторов к риску улучшается благодаря макроэкономическим данным и корпоративной отчетности, пишет MarketWatch.

Сводный фондовый индекс региона MSCI Asia Pacific повысился на 0,4% и достиг самой высокой отметки с 29 сентября. Биржи от Токио до Сиднея завершили торги в "зеленой зоне" после того, как накануне американские S&P 500 и Nasdaq обновили исторические максимумы.

Несмотря на возобновившееся укрепление иены в паре с долларом (до 113,63 иены/$1), японский Nikkei 225, завершивший предыдущую сессию на минимуме за 7 недель, в среду поднялся на 1,4%, более широкий индекс Topix - на 1%.

Австралийский S&P/ASX 200 вырос на 0,4% вслед за акциями горнодобывающих компаний, включая лидеров сектора BHP Billiton и Rio Tinto.

Китайский Shanghai Composite прибавил 0,2%, гонконгский Hang Seng - 0,4%, южнокорейский Kospi - 0,1%.

Япония в 2016 году впервые за шесть лет зафиксировала профицит торгового баланса на фоне уменьшившегося импорта нефти в стоимостном выражении, а также увеличения объемов экспорта в конце года.

Положительное сальдо баланса внешней торговли (товары, без учета услуг) в минувшем году составило 4,074 трлн иен ($35,8 млрд), тогда как в 2015 году был зафиксирован дефицит в размере 2,792 трлн иен. Наиболее существенным был профицит баланса торговли Японии и США - показатель вырос в 2016 году на 4,6% - до 6,835 трлн иен.

ВВП Южной Кореи увеличился в четвертом квартале на 0,4% по сравнению с предыдущими тремя месяцами и на 2,3% в годовом выражении, свидетельствуют опубликованные в среду предварительные официальные данные. Темпы экономического роста были самыми слабыми за год, но немного превысили ожидания рынка. По итогам 2016 года в целом рост южнокорейского ВВП ускорился до 2,7% с 2,6% в 2015 году.

Между тем экономика Тайваня, по предварительным оценкам, в октябре-декабре выросла самыми быстрыми темпами за два года - 2,58% в годовом выражении, однако подъем оказался слабее ожидавшихся экспертами 3,1%. ВВП Тайваня ускорил рост с 0,72% в 2015 году до 1,4% в 2016 году.

По мнению аналитиков Credit Suisse, в 2017 году рынок акций Южной Кореи (индекс MSCI Korea) обгонит по темпам роста рынок Японии (индекс MSCI Japan) второй год подряд благодаря более низкой стоимости акций, более высоким доходам от вложений в них и улучшившимся прогнозам прибыли южнокорейских компаний. В число наиболее рекомендуемых акций Южной Кореи Credit Suisse включает SK Hynix, Samsung Electronics, Posco, KB Financial, Shinahn Financial, Hyundai Mobis, LG Household.

Котировки акций Rio Tinto подскочили на торгах в Сиднее на 3,8%, до максимума за 2,5 года. Компания намерена продать часть угольного бизнеса китайским инвесторам за $2,45 млрд.

Курс ценных бумаг BHP Billiton повысился на 3,3%, до максимума с июня 2015 года. Компания урезала прогнозы годового производства меди, но при этом сохранили оценки по другим видам сырья. Также BHP существенно увеличила добычу железной руды в минувшем финквартале.

Вместе с тем профсоюз крупнейшего в мире медного рудника Escondida (Чили), принадлежащего BHP, рекомендовал 2,5 тыс. работников провести забастовку, поскольку руководство компании отказалось повышать заработную плату и выплачивать премии, а также урезало ряд льгот.

Медь во вторник подорожала на 2,6% на торгах в Лондоне, в среду ее цена несколько снизилась.

В лидерах роста оказались и бумаги азиатских высокотехнологичных компаний: Samsung (+3,3%), Tencent (+1,5%).