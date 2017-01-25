СД "Карпатыгаза" и "Укргазвыдобування" в декабре реализовала лишь остатки продукции предыдущих периодов – Misen

Совместная деятельность (СД) "Карпатыгаза" и ПАО "Укргазвыдобування" в декабре 2016 года реализовали 2 тыс. тонн сжиженного газа и 0,9 тыс. тонн газоконденсата, произведенные в предыдущие периоды, сообщила пресс-служба Misen (Швеция, владелец контрольного пакета акций ООО "Карпатыгаз").

При этом ресурс декабря СД не смогло реализовать, поскольку "Укргазвыдобування" отказалось его транспортировать, что Misen считает незаконным.

В отчетном периоде СД не уплатило рентные платежи, которые Misen называет "непомерными".

Как сообщалось, "Укргазвыдобування" 15 июля 2016 года обратилось в Стокгольмский арбитраж с иском о расторжении договора о совместной деятельности (СД) от 2002 года с ООО "Карпатыгаз" и Misen Enterprises AB, а также о взыскании убытков.