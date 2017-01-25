"Укрзализныця" в 2017г должна сосредоточиться на завершении корпоративной реформы

ПАО "Укрзализныця" в 2017 году должно завершить выделение отдельных направлений в работе компании, а также внедрить европейские стандарты корпоративного управления, считает глава наблюдательного совета ПАО, первый заместитель министра инфраструктуры Евгений Кравцов.

"В 2016 году менеджмент компании был сконцентрирован на стабилизации процессов управления компании. Наблюдательный совет считает, что нужно больше работать над стратегическими направлениями. Этому и должен быть посвящен 2017 год", - сказал он, выступая на заседании Кабинета министров в среду.

Глава набсовета добавил, что в начале 2017 года "Укрзализныци" необходимо сосредоточиться на построении вертикально построенной холдинговой структуры компании.

Е.Кравцов также обратил внимание руководства ПАО на критическую важность увеличения количества пассажирского и грузового подвижного состава, а также обеспечение перевозок экспортных грузов.

Кроме того, он высказался за переформатирование состава набсовета и принятие Верховной Радой законопроекта "О железнодорожном транспорте".

"Нам нужно ускорить реформы в наблюдательном совете и привлечение независимых членов по тем принципам, по которым это уже было сделано в "Нафтогазе Украины", - отметил Е.Кравцов.

Как сообщалось, ПАО "Укрзализныця" в 2017 году планирует инвестировать в подвижной состав и инфраструктуру 27,5 млрд грн, что в 4,5 раза больше, чем в 2016 году.