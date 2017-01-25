Украина в 2016г нарастила поставки ЖРС в Японию, Сербию, Южную Корею и Словакию, снизила в Китай, Польшу и Турцию

Горнорудные предприятия Украины по итогам работы в 2016 году значительно увеличили поставки железорудного сырья (ЖРС) в Японию, Сербию, Южную Корею и Словакию, снизив отгрузку в Китай, Польшу и Турцию, сообщается в пресс-релизе ГП "Укрпромвнешэкспертиза" со ссылкой на аналитика Дмитрия Желтякова.

"Экспорт украинского ЖРС в декабре 2016 года упал на 22 тыс. тонн, составив при этом 3,223 млн тонн. С начала 2016 года всего было экспортировано около 39,2 млн тонн, что на 6,5 млн тонн ниже, чем в 2015 году", - цитирует его пресс-служба.

При этом Д.Желтяков уточнил, что за прошедший год наиболее возросли поставки в Японию (+535 тыс. тонн), Сербию (+567 тыс. тонн), Южную Корею (+431 тыс. тонн) и Словакию (+409 тыс. тонн). Наибольшее падение продемонстрировал экспорт в Китай (-7,695 млн тонн), Польшу (-600 тыс. тонн) и Турцию (-633 тыс. тонн).

Что касается стоимостных величин, то в декабре цены украинских поставщиков на внешних рынках выросли на 15-20%. По мнению экспертов УПЭ, в январе 2017 года вслед за стабилизацией ценовых индексов в Китае, скорее всего, будут наблюдаться незначительные ценовые колебания. Цены же на внутреннем рынке Украины, вслед за общемировым растущим трендом, также должны показать рост.

В пресс-релизе также сообщается, что в декабре 2016 года среднесуточное производство концентрата и аглоруды составило 207,4 тыс. тонн, что на 8,5 тыс. тонн выше показателя за ноябрь. Показатель среднесуточного производства агломерата и окатышей на горнодобывающих предприятиях Украины снизился с 67 тыс. тонн до 66,1 тыс. тонн. Среднесуточное производство товарного неподготовленного сырья в декабре 2016 года увеличилось со 124,3 тыс. тонн до 133,5 тыс. тонн (на 9,2 тыс. тонн). Производство товарного ЖРС составило 6 млн 188,1 тыс. тонн, что на 449,1 тыс. тонн больше показателя ноября. За 2016 год этот показатель составил 72,6 млн тонн, что на 5,1 млн тонн меньше, чем было годом ранее.

В УПЭ отмечают, что динамика производства отечественных горнорудных компаний год к году была отрицательной. Наиболее значительное падение производства в абсолютных величинах показал Северный ГОК (-1,6 млн тонн).

По данным "Укрпромвнешэкспертизы", общие декабрьские поставки ЖРС на металлургические комбинаты Украины со стороны горнорудных компаний Украины составили 3,121 млн тонн, что на 187 тыс. тонн меньше, чем в ноябре 2016 года. В декабре по сравнению с ноябрем объемы закупки сырья у внутренних производителей существенно снизились у ММК им. Ильича (-135 тыс.тонн), а наиболее увеличились поставки на Алчевский МК (+59 тыс.тонн). При этом в годовом исчислении на предприятия было поставлено на 2,9 млн тонн больше.

Как сообщалось в информации объединения металлургических предприятий "Укрметаллургпром" (Днепр), в 2016 году производство железной руды снизилось на 7% - до 74,668 млн тонн, концентрата - на 6%, до 62,569 млн тонн. При этом выпуск подготовленного ЖРС увеличился на 3% - до 56,769 млн тонн, в том числе окатышей - на 3%, до 22,386 млн тонн, агломерата - на 2%, до 34,383 млн тонн.