Кабмин создал рабгруппу для разработки порядков проверки е-деклараций

Кабинет министров Украины создал рабочую группу в составе секретариата правительства для разработки порядков проверки электронных деклараций.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду.

"Есть предложение, чтобы на площадке секретариата Кабмина сформировать рабочую группу, которая оперативно, самостоятельно разработает типовые порядки и предложит НАПК их принять", - сказал министр юстиции Павел Петренко на заседании Кабмина.

Он заявил, что от Министерства юстиции в состав рабочей группы войдут специалисты во главе с первым заместителем министра юстиции Наталией Севостьяновой, Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции также может принять участие в работе группы.

П.Петренко отметил, что уже несколько месяцев НАПК не может разработать порядок проверки е-деклараций, который бы не противоречил Конституции и законам, и уже трижды Минюст отказывал в регистрации порядков.

"Это уже стыдно, когда на протяжении нескольких месяцев после подачи деклараций не проводится проверка этих деклараций со ссылкой на то, что не может быть подготовлен качественный порядок", - добавил министр.