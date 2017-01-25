Экономика

13:21 25.01.2017

Кабмин создал рабгруппу для разработки порядков проверки е-деклараций

Кабинет министров Украины создал рабочую группу в составе секретариата правительства для разработки порядков проверки электронных деклараций.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду.

"Есть предложение, чтобы на площадке секретариата Кабмина сформировать рабочую группу, которая оперативно, самостоятельно разработает типовые порядки и предложит НАПК их принять", - сказал министр юстиции Павел Петренко на заседании Кабмина.

Он заявил, что от Министерства юстиции в состав рабочей группы войдут специалисты во главе с первым заместителем министра юстиции Наталией Севостьяновой, Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции также может принять участие в работе группы.

П.Петренко отметил, что уже несколько месяцев НАПК не может разработать порядок проверки е-деклараций, который бы не противоречил Конституции и законам, и уже трижды Минюст отказывал в регистрации порядков.

"Это уже стыдно, когда на протяжении нескольких месяцев после подачи деклараций не проводится проверка этих деклараций со ссылкой на то, что не может быть подготовлен качественный порядок", - добавил министр.

ВАЖНОЕ

Стало известно когда пройдет жеребьевка стран-участниц "Евровидения-2017"

Габриэль в ближайшие дни может сменить Штайнмайера на посту главы МИД ФРГ

Кабмин утвердил новый порядок администрирования Минфином реестра возмещения НДС

Гройсман поддержал главу "Укрзализныци" Балчуна в конфликте с министром инфраструктуры Омеляном

Финляндия предоставит Украине технические решения для повышения энергоэффективности

ПОСЛЕДНЕЕ

Рынки акций Азии выросли в среду, MSCI Asia Pacific достиг максимума с сентября

СД "Карпатыгаза" и "Укргазвыдобування" в декабре реализовала лишь остатки продукции предыдущих периодов – Misen

Оптовые цены на сахар в Украине с начала 2017г выросли на 5,5%

"Укрзализныця" в 2017г должна сосредоточиться на завершении корпоративной реформы

Президент Goldman Sachs Гэри Кон получит $284 млн, уходя на должность в правительстве Трампа

РЕКЛАМА

SOCIAL

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
ПОГОДА
изучение английского
вакансии в феодосии
Квартиры в Вишневом
РЕКЛАМА