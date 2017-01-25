"Новотех-Терминал" начал строительство зернового терминала в Одесском порту

Строительство нового зернового терминала ООО "Новотех-Терминал" проектной мощностью около 3 млн тонн в год началось в Одесском морском порту.

Согласно сообщению на сайте банка "Пивденный, который выступил финансовым партнером "Новотех-Терминала" совместно с компанией "Теком-Лизинг", строительство терминала запланировано в четыре этапа со сроком окончания в 2019 году.

Новый зерновой терминал будет располагаться на 25 и 26 причалах порта, способных принимать суда длиной до 250 м и осадкой до 11 м. Терминал будет включать портовый элеватор мощностью единовременного хранения 110 тыс. тонн.

"Проект строительства прошел все необходимые экспертизы и технические согласования, а земельный участок, на котором планируется осуществить строительство, был передан в долгосрочную аренду Одесской областной государственной администрацией", - говорится в сообщении банка.

Стивидорная компания "Новотех-Терминал" создана в октябре 2004 года. На сегодняшний день она оперирует причалами № 22, 25 и 26 в Одесском морпорту. Компания работает в экспортном, а также импортном и транзитном направлениях. В номенклатуре грузов преобладают металлопрокат, чугун, металл в слитках, плодоовощные и цитрусовые, зерновые, железорудное сырье, автотехника, оборудование, грузы в "биг-бегах".

По данным Единого государственного реестра юридических и физических лиц (ЕГР), собственниками "Новотех-Терминала" выступают Юрий Овсянников, Василий Русинка, Олег Сташкевич, Сергей Демчук.