Экономика

12:55 25.01.2017

Оператор старейшей биржи Азии сообщил о переподписке книги заявок на IPO в 40 раз

Книга заявок на IPO BSE Ltd., оператора старейшей в Азии Бомбейской фондовой биржи, закрывающаяся в среду, переподписана в 40 раз, сообщила BSE.

Компания, планирующая разместить в ходе IPO 10,8 млн акций, получила от инвесторов заявки на покупку в общей сложности 433,8 млн акций.

Среди владельцев BSE, размещающих акции в ходе IPO - Caldwell India Holdings, Acadia Banyan Partners, Singapore Exchange Ltd., а также зарегистрированные на Маврикии подразделения фонда Quantum, принадлежащего известному инвестору Джорджу Соросу, и другие.

Порядка 27% выручки BSE составляют доходы от проводимых на бирже транзакций, 24% - доходы от организации листингов, 42% - доходы из других источников.

BSE является первым из индийских биржевых операторов, проводящих IPO.

Конкурирующая National Stock Exchange of India Ltd. в прошлом месяце также подала заявку на проведение IPO, рассчитывая привлечь порядка 100 млрд рупий ($1,5 млрд).

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