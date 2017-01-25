Китай может ограничить производство алюминия, цена металла приблизилась к максимуму за 20 месяцев

Стоимость алюминия, поднявшаяся по итогам торгов во вторник до максимального уровня с мая 2015 года, продолжает расти в среду на опасениях, что Китай ограничит производство металла.

Цена алюминия в ходе торгов на Лондонской бирже металлов (LME) поднялась на 0,2% - до $1870 за тонну. На закрытие рынка во вторник стоимость металла поднялась на 1%, до $1867 за тонну.

Китайские власти готовят план, предусматривающий ограничение выплавки алюминия в зимний период, в рамках борьбы с загрязнением окружающей среды, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленный источник.

По данным источника, власти могут остановить 30% действующих мощностей (более 11 млн тонн) по выплавке алюминия в провинциях Хэбэй, Шаньдун, Хэнань и Шаньси на зимний период.

Замглавы Китайской ассоциации индустрии цветных металлов (China Nonferrous Metals Industry Association) Вэнь Сяньцзюнь сообщил Bloomberg, что власти КНР обсуждали с представителями ассоциации предложение министерства защиты окружающей среды по ограничению производства алюминия и глинозёма.

По словам источника, предложение предусматривает ограничение производства в период с ноября по март, когда уровень загрязнения воздуха в Китае достигает пика из-за активного использования угля в целях отопления.

Оно находится лишь в стадии разработки и может быть изменено с учетом предложений отрасли, отметил источник.

Предложение также предусматривает приостановку 50% действующих мощностей (порядка 28 млн тонн) по добыче глинозёма в провинциях Шаньдун, Хэнань и Шаньси, отметил источник.

При таком сокращении страна может столкнуться с нехваткой глинозема, заявил Вэнь Сяньцзюнь.

Согласно оценкам Citigroup, реализация этого предложения приведет к сокращению выплавки алюминия в Китае на 4% и уменьшению добычи глинозёма на 12%.

Возможное сокращение производства "позволяет говорить о возможности роста цен на алюминий и глинозём в Китае", отмечает аналитик Citigroup Джек Шан.

Цена меди в ходе торгов на LME в среду поднялась на 0,3%, до $5960,5 за тонну, цинк и никель подешевели соответственно на 0,2% и 0,4%.