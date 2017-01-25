Фондовые индексы Европы активно растут в среду вслед за бумаги горнодобывающих компаний

Фондовые индексы Западной Европы активно растут в ходе торгов в среду благодаря позитивной корпоративной отчетности, вернувшей инвесторам уверенность в восстановлении экономики.

Повышение цен на цветные металлы вывело горнодобывающие компании в лидеры роста.

Мировой индекс MSCI All-Country World прибавил 0,2% и достиг максимума с июня 2015 года.

Сводный индекс крупнейших европейских предприятий Stoxx Europe 600 поднялся на 1,1% - до 365,75 пункта.

Британский FTSE 100 прибавил в ходе торгов 0,7%, французский CAC 40 - 1,1%, германский DAX - 1,2%.

Индекс делового доверия к экономике Германии, рассчитываемый институтом IFO, в январе упал со 111 пунктов до 109,8 пункта, хотя аналитики в среднем ожидали повышения до 111,3 пункта.

Стоимость акций Logitech International SA взлетела на 13% на торгах в Цюрихе. Чистая прибыль производителя компьютерных мышей и клавиатур уже третий квартал подряд превосходит ожидания рынка. Кроме того, компания улучшила прогноз роста выручки в текущем фингоду с 10% до 13%.

Курс ценных бумаг самого большого банка еврозоны - испанского Santander - поднялся на 5%. Santander увеличил чистую прибыль в IV квартале до 1,6 млрд евро против 25 млн евро за тот же период годом ранее, при этом прибыль бразильского подразделения подскочила на 60% благодаря повышению комиссий. Средний прогноз аналитиков составлял 1,48 млрд евро.

Акции Antofagasta Plc подорожали на 5,2% на торгах в Лондоне - до максимума с апреля 2014 года благодаря позитивной отчетности и подтвержденному прогнозу производства меди на 2017 год. Рыночная стоимость BHP Billiton увеличилась на 1,5%, Rio Tinto - на 1,1%. При этом BHP Billiton урезала прогнозы годового производства меди, но при этом сохранили оценки по другим видам сырья. Также BHP существенно увеличила добычу железной руды в минувшем финквартале.

Капитализация фармкомпании Novartis AG повысилась на 2,8%. Novartis планирует выкупить собственные акции на $5 млрд. Чистая прибыль компании в IV квартале упала на 11%, выручка от продолжающихся операций - на 2%.

Лондон. 25 января. ИНТЕРФАКС-АФИ - Фондовые индексы Западной Европы активно растут в ходе торгов в среду благодаря позитивной корпоративной отчетности, вернувшей инвесторам уверенность в восстановлении экономики.

Повышение цен на цветные металлы вывело горнодобывающие компании в лидеры роста.

Мировой индекс MSCI All-Country World прибавил 0,2% и достиг максимума с июня 2015 года.

Сводный индекс крупнейших европейских предприятий Stoxx Europe 600 поднялся на 1,1% - до 365,75 пункта.

Британский FTSE 100 прибавил в ходе торгов 0,7%, французский CAC 40 - 1,1%, германский DAX - 1,2%.

Индекс делового доверия к экономике Германии, рассчитываемый институтом IFO, в январе упал со 111 пунктов до 109,8 пункта, хотя аналитики в среднем ожидали повышения до 111,3 пункта.

Стоимость акций Logitech International SA взлетела на 13% на торгах в Цюрихе. Чистая прибыль производителя компьютерных мышей и клавиатур уже третий квартал подряд превосходит ожидания рынка. Кроме того, компания улучшила прогноз роста выручки в текущем фингоду с 10% до 13%.

Курс ценных бумаг самого большого банка еврозоны - испанского Santander - поднялся на 5%. Santander увеличил чистую прибыль в IV квартале до 1,6 млрд евро против 25 млн евро за тот же период годом ранее, при этом прибыль бразильского подразделения подскочила на 60% благодаря повышению комиссий. Средний прогноз аналитиков составлял 1,48 млрд евро.

Акции Antofagasta Plc подорожали на 5,2% на торгах в Лондоне - до максимума с апреля 2014 года благодаря позитивной отчетности и подтвержденному прогнозу производства меди на 2017 год. Рыночная стоимость BHP Billiton увеличилась на 1,5%, Rio Tinto - на 1,1%. При этом BHP Billiton урезала прогнозы годового производства меди, но при этом сохранили оценки по другим видам сырья. Также BHP существенно увеличила добычу железной руды в минувшем финквартале.

Капитализация фармкомпании Novartis AG повысилась на 2,8%. Novartis планирует выкупить собственные акции на $5 млрд. Чистая прибыль компании в IV квартале упала на 11%, выручка от продолжающихся операций - на 2%.