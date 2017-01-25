Минагропрод и ФАО разрабатывают проект консолидации зeмeль в двух областях

Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН ФАО (Food and Agriculture Organization, FAO) в рамках проекта технической помощи Министерству аграрной политики и продовольствия Украины разрабатывает детальный план внедрения добровольной консолидации земель в двух пилотных областях.

Как сообщается на сайте Минагропрода в среду, проект предусматривает отработку процедур консолидации земель на примере экспериментальных районов в Киевской и Херсонской областях, где будут сформированы организационные и практические подходы укрупнения участков.

На базе этого исследования будет разработан детальный проект концептуальной записки для дальнейшего финансирования полномасштабного пилотного проекта по земельной консолидации.

"Раздробленные земельные участки являются малопригодными для эффективного сельскохозяйственного производства. Наработка механизма их укрупнения является одним из условий обеспечения комплексного развития сельских территорий и повышения производительности АПК в целом", - цитируется в сообщении первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины Максим Мартынюк.

По данным Минагропрода, в среднем по Украине размер пая составляет 4 га. Минимальные паи зарегистрированы в Ивано-Франковской - 1,1 га, Закарпатской и Черновицкой - по 1,4 га. Максимальные - в Луганской - 8,8 га, Запорожской - 7,2 га, Николаевской - 6,9 га.

"В партнерстве с ФАО мы сможем выработать правила консолидации земель, ориентированные, в первую очередь, на интересы гражданина-владельца земельного участка. Мы должны полностью исключить элемент принудительности, а также устранить риски чрезмерной концентрации и снижения экономической конкуренции во время укрупнения земельных участков", - подчеркнул М.Мартынюк.