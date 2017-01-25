Экономика

11:34 25.01.2017

Начисление НДС в январе-2017 выросло к январю-2016 на 71%

Плательщики в январе 2017 года задекларировали к уплате 22,4 млрд грн налога на добавленную стоимость (НДС), что на 71% превышает показатель января 2016 года и является наибольшим показателем за всю историю администрирования этого налога, сообщил глава Государственной фискальной службы (ГФС) Роман Насиров.

"Таких цифр никогда не было, это на сегодня рекордный для нас результат", - цитируются слова главы ведомства в пресс-релизе ГФС в среду.

Р.Насиров напомнил, что предыдущий рекорд был установлен в декабре минувшего года и составлял 16,6 млрд грн, а в среднемесячное начисление в 2016 году составляло 12,3 млрд грн против 9,5 млрд грн в 2015 году.

Согласно госбюджету-2017, поступления НДС с произведенных в Украине товаров (с учетом бюджетного возмещения) запланированы в объеме 80,34 млрд грн, от ввезенных в страну – 212,76 млрд грн.

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