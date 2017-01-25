Экономика

11:31 25.01.2017

Китай подтвердил отсутствие ограничений на перевод прибыли иностранных предприятий

Власти Китая не накладывают никаких ограничений на трансграничный перевод прибыли иностранных предприятий, заявил замглавы Центрального банка Китая и глава Государственного управления валютного контроля (SAFE) КНР Пань Гуншэн на встрече с президентом Торговой палаты ЕС в Китае Йоргом Вуттке.

Как сообщает агентство "Синьхуа", SAFE будет сохранять преемственность и последовательность валютной политики.

Китай продолжит создавать более благоприятные условия для торговли и инвестиций и поддерживать инвестиции китайских предприятий за рубеж, сказал Пань Гуншэн.

При росте экономики на 6,7% в 2016 году Китай имеет условия для обеспечения баланса международных платежей, отметил он.

Пань Гуншэн пообещал, что Китай создаст свободную и упорядоченную среду для инвестиций и повысить прозрачность и регулируемость рынка.

С учетом слабости китайского юаня по отношению к доллару США регуляторы КНР ужесточили валютный контроль в последние несколько месяцев, однако, по их заверению, это не скажется на нормальном бизнесе и иностранные инвестиции по-прежнему приветствуются, отмечает "Синьхуа".

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