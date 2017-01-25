Китай подтвердил отсутствие ограничений на перевод прибыли иностранных предприятий
Власти Китая не накладывают никаких ограничений на трансграничный перевод прибыли иностранных предприятий, заявил замглавы Центрального банка Китая и глава Государственного управления валютного контроля (SAFE) КНР Пань Гуншэн на встрече с президентом Торговой палаты ЕС в Китае Йоргом Вуттке.
Как сообщает агентство "Синьхуа", SAFE будет сохранять преемственность и последовательность валютной политики.
Китай продолжит создавать более благоприятные условия для торговли и инвестиций и поддерживать инвестиции китайских предприятий за рубеж, сказал Пань Гуншэн.
При росте экономики на 6,7% в 2016 году Китай имеет условия для обеспечения баланса международных платежей, отметил он.
Пань Гуншэн пообещал, что Китай создаст свободную и упорядоченную среду для инвестиций и повысить прозрачность и регулируемость рынка.
С учетом слабости китайского юаня по отношению к доллару США регуляторы КНР ужесточили валютный контроль в последние несколько месяцев, однако, по их заверению, это не скажется на нормальном бизнесе и иностранные инвестиции по-прежнему приветствуются, отмечает "Синьхуа".