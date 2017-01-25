АМКУ безосновательно отстранил Socar от участия в тендере Госрезерва по закупке реактивного топлива – Мосийчук

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) безосновательно отстранил ООО "Торговый дом "Сокар Украина" от участия в тендере Государственного агентства резерва по закупке 6 тыс. тонн топлива для реактивных двигателей, считает глава Госрезерва Вадим Мосийчук.

"Единственной целью этого решения является срыв выполнения решений правительства по пополнению запасов реактивного топлива в государственном резерве и препятствование выполнению Госрезервом задач по обеспечению нужд Украины в особый период", - написал он на своей странице в соцсети Facebook.

По данным В.Мосийчука, заявки на участие в соответствующем тендере (ориентировочная стоимость закупки – 126 млн грн) подали три претендента – ООО "Вог Аэро Джет", Socar и ООО "Укр Петрол". Заявка последней компании была отклонена и "Укр Петрол" обратился с жалобой в АМКУ.

"Админколлегия АМКУ 24 января по результатам рассмотрения жалобы "Укр Петрол" приняла решение отменить решение заказчика о допуске к электронному аукциону участника Socar. Единственное основание при принятии этого решения – наличие в тендерном предложении участника Socar справки, выданной украинским банком, название которой было составлено на русском языке. Тендерное предложение участника состоит из 104 страниц, составленных исключительно на украинском языке и только заголовок единственного документа становится основанием для отмены решения заказчика", - добавляет глава Госрезерва.

По его словам, Госрезерв жестко отреагирует на действия АМКУ.